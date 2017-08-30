Çocuklarının çizimlerini Anime karakterlerine dönüştürmeye devam ediyor

Anime düşkünü olan Thomas Romain, küçük oğullarının karalamalarından ve çizimlerinden esinlenerek profesyonel illüstrasyonlar yaratmaya devam ediyor. Baba Romain, oğulları sayesinde ortaya çıkan bu eserlerden sonra bir tasarım merkezi ve platformu olan "Baba ve Oğulları Tasarım Atölyesi"ni yarattı.

Daha önceki çalışmaları gibi Romain’lerin son eserleri de yaratıcı, çocukça tasarlanmış eskizleri uzman düzeyinde sanatsal becerilerle birleştiriyor.

Romain, çocuklarına “istediğiniz her şeyi çizmekte özgürsünüz” diyor ve çocuklarına proje üzerinde yaratıcı kontrolü tam olarak veriyor. Bu özgürlük, robotlar ve uzaylılardan tutun bitkiler ve hayvan melezlerine kadar her şeyi andıran bir dizi tuhaf karakter ve garip ortamlarla, tuhaf ve dünya dışı animelerden ilham alınarak yapılmış bir sanat koleksiyonunda doruğa ulaşıyor.

Bu seri, Romain’in oğullarının sanatsal ilgilerini ve hayal güçlerinin sınırsız olduğunu fark etmesini sağladı. Yaratıcı eğilimlerini desteklemek için müdavimlerinin yeni illüstrasyonlara erken erişim sağladığı ve sanatçı ile etkileşime davet edildiği bir Patreon sayfası açmaya karar verdi.

Romain, bu site aracılığıyla projeyi güçlendirerek canlı tutmayı ve çocuklarını tutkularının peşlerinden gitmesi için teşvik etmeyi umuyor.

Ramian, “Yardımınızla birlikte yeni eskiz defterleri, suluboya ve fırçalar satın alabilir, birbiri ardına çizim yaparak projeyi büyük hale getirebiliriz. Eğer bu sayfa başarılı olursa, belki de gelecekte çocukları en iyi sanat okullarına gönderecek kadar para kazanabiliriz” diyor.

(Gaia Dergi)