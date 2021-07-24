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Yaşam

Çocuklarını kurtarmak için girdiği suda boğuldu

24 Temmuz 2021 21:47

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde barajda yüzerken boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmaya çalışan kişi hayatını kaybetti.

Demirtaş Barajı'na ailesiyle beraber piknik için giden Abdullah Hamza (35), serinlemek için suya giren 3 çocuğunun çırpındığını fark etti.

Suya girerek çocuklarını çevredekilerin yardımıyla kurtaran Hamza, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin yaptığı çalışmayla Abdullah Hamza'nın cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı.

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