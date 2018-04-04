Çocuklarını hortumla döverek öldüren çifte 14'er yıl hapis cezası

İzmir’in Buca ilçesinde, 8 yaşındaki Ali Dünya’yı hortumla döverek ölümüne neden olmakla suçlanan baba Muhammed Dünya ile çocuğun üvey annesi Fatima Şukri’ye, ‘canavarca hisle çocuğu öldürmek’ suçlamasıyla tutuklu yargılandıkları davada, 14’er yıl hapis cezası verildi.

Göksu Mahallesi’nde ikamet eden 34 yaşındaki Muhammed Dünya ve eşi 32 yaşındaki Fatima Şukri’nin geçtiğimiz 5 ve 6 Temmuz’da 8 yaşındaki Ali’yi hortumla dövmüş, 7 Temmuz sabahında ise çocuğu uyandıramayıp polise ve sağlık ekiplerine haber vermişlerdi.

Olayı soruşturan Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, çiftin Ali Dünya’yı uzun süredir su hortumu ile dövdüğü, son olarak baba Muhammed Dünya’nın 5 Temmuz gecesi, üvey anne Fatima’nın da 6 Temmuz sabah saatlerinde çocuğa hortumla vurduğu belirtildi.

İddianamede, küçük Ali’nin aldığı darbelerle yaşamını yitirdiği vurgulandı. Savcı, anne babasın uzun süredir küçük Ali’yi dövdüklerini ve bu nedenle ölümüne neden olduklarını, çocuktaki yaraların sayısı ve nitelikleri göz önüne alındığında, öldürme kastıyla hareket ettiklerinin anlaşıldığını belirterek, ‘Canavarca hisle çocuğu öldürmek’ suçundan her iki sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar Fatima Şukri ve Muhammed Dünya ile avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Duruşma savcısı, Adli Tıp Raporu’na göre çocuğun, ‘kafa travmasına bağlı beyin kanaması’ sonucu öldüğünü belirterek, 2 sanığın da cezalandırılması talep etti. Tutuklu sanık Fatima Şukri tercüman aracılığıyla, önceki savunmalarını tekrar edip, küçük çocuğu babası Muhammed Dünya’nın dövdüğünü, öldüğünde de kendisine “Kimseye haber verme, verirseniz cezaevine girerim” dediğini ileri sürdü. Sanık Muhammed Dünya da tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, sabah işe gittiğinde oğlunda bir rahatsızlık olmadığını öne sürdü, “Bir sıkıntısı olsaydı hastaneye götürürdüm” dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Muhammed Dünya ve Fatima Şukri’ye ‘kasten yaralama suretiyle ölüme yol açma’ suçundan 14’er yıl hapis cezası verdi. Sanıkların suç işleme eğilimi bulunması ve herhangi bir pişmanlık göstermemeleri nedeniyle cezada indirim yapılmadı.