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Yaşam

Çocuklarını benzinlikte unuttu; 170 kilometre gittikten sonra fark etti

"Anneye hemen ulaşamadık, çünkü uyuyordu"

04 Nisan 2018 17:37

47 yaşındaki baba, İtalya'daki Garda Gölü'ne yaptıkları seyahatin dönüşünde sabahın erken saatlerinde Münih yakınlarındaki bir benzinciye girdi. İki kızını da benzinlikte unutan baba durumu 170 kilometre gittikten sonra fark etti.

Parayı ödedikten sonra, tuvalete giden biri 10, diğeri de 14 yaşındaki iki kızının araçta olmadığını fark etmeden yola çıktı. Çocuklar yarım saat babalarının geri dönmesini bekledikten sonra benzinlikte görevlilerden yardım istedi ve görevliler de polis çağırdı.

Polis "Çocuklar evlerinin sabit telefon numarasını verdi çünkü babalarının cep telefonu numarasını bilmiyorlardı. Geziye gitmeyen anneye de hemen ulaşamadık, çünkü uyuyordu" açıklaması yaptı.

48 cevapsız arama

Daha sonra anneye ulaşan polis, babanın cep telefonu numarasını aldı. Ancak yola iyice dalan baba, 48 kez aranmasına rağmen cevap vermedi. Daha sonra cevapsız aramaları fark eden baba, çocukları bıraktığı benzinlikten 170 kilometre uzaktayken polisi geri aradı.

Polis yetkilileri, babanın çocukları kasten bırakıp bırakmadığının araştırıldığını ancak bu ihtimale pek inanmadıklarını söyledi.

Geçen yıl yaşanan benzer bir olayda, Frankfurt Havaalanı yakınlarında trafik sıkışınca yol kenarına küçük tuvaletlerini yapmak için araçtan inen iki erkek çocuğu, otoyolda unutulmuştu.

2013'te de bir sürücü, yeni evlendiği eşini benzinlikte unutup, minibüsün arkasında uyuduğunu sanınca 200 kilometre yol gitmişti.

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