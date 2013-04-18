Çocuklarına 'Kürdistan' ismini verdiler, mahkeme değiştirdi

Yunus ve Elif Toprak çifti Urfa'nın Hilvan ilçesinde 30 Ağustos 2012 tarihinde dünyaya gelen çocuklarına "Kürdistan" ismini verdi. Hilvan İlçe Nüfus Müdürlüğü ismi kaydettikten sonra baba ve anne hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hilvan Asliye Hukuk Mahkemesi, Kürdistan'ın hem çocuk hem de toplum için rencide edici olduğunu belirterek, Kürdistan'ın ismini Helin olarak değiştirdi.



'Kürdistan ismi rencide edici'

Hilvan Cumhuriyet Savcılığı, ismin iptali hakkında Hilvan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme heyeti yargılama sonucunda, "İsim, hem çocuğu hem de toplumu rencide edicidir, bu yüzden ismi Helin olsun" kararını verdi.