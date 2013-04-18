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Yaşam

Çocuklarına 'Kürdistan' ismini verdiler, mahkeme değiştirdi

Urfa'da Yunus ve Elif Toprak çifti çocuklarına "Kürdistan" ismini verdi. Hilvan Nüfus Müdürlüğü'nün anne-baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından mahkeme, Kürdistan'ın isminin Helin olarak değiştirilmesine karar ve

18 Nisan 2013 17:20

Yunus ve Elif Toprak çifti Urfa'nın Hilvan ilçesinde 30 Ağustos 2012 tarihinde dünyaya gelen çocuklarına "Kürdistan" ismini verdi.  Hilvan İlçe Nüfus Müdürlüğü ismi kaydettikten sonra baba ve anne hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hilvan Asliye Hukuk Mahkemesi, Kürdistan'ın hem çocuk hem de toplum için rencide edici olduğunu belirterek, Kürdistan'ın ismini Helin olarak değiştirdi.


'Kürdistan ismi rencide edici'

 

Hilvan Cumhuriyet Savcılığı, ismin iptali hakkında Hilvan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme heyeti yargılama sonucunda, "İsim, hem çocuğu hem de toplumu rencide edicidir, bu yüzden ismi Helin olsun" kararını verdi.

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