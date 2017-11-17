Çocukların şeker bağımlılığı toplumsal yapıdan kaynaklı

SAMSUN, (DHA) - BESLENME ve diyetetik uzmanı İrem Damancıoğlu, çocukların şeker alışkanlığının toplumsal yapıdan kaynaklı olduğunu belirterek, \"Bir çocuk gördüğümüzde, sevdiğimizde ona hemen çikolata, şeker veririz. Çocuklar bu yüzden küçük aştan itibaren bunlara alıştırılıyor\" dedi.

Samsun\'da görevli beslenme uzmanı İrem Damancıoğlu, çocukların şeker bağımlılığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çocukların şekeri, çikolatayı sevmelerinin altında yatan nedenin toplumsal yapı olduğunu söyleyen Damancıoğlu, \"Çocukluk döneminde geçmişten bu yana gelen bazı toplumsal alışkanlıklarımız var. Bir çocuk gördüğümüzde, onu sevdiğimizde mutlaka eline çikolata, şeker vermek gibi bazı alışkanlıklar var. Çocuklar o yüzden küçük yaştan itibaren bunlara alıştırılıyor. Birazda aslında çocukların şeker bağımlılığı toplumsal yapıdan kaynaklanıyor. Bu nedenle çocukları, ailelerin bu tür şeylerden biraz daha uzak tutmaları gerekir. Markete gittiklerinde \'ne istiyorsan alalım\' dememeleri lazım. Şeker istediğizde meyve, fındık, fıstık tarzı şeyler verilebilir. Bu mantıktan uzak tutmakta fayda vardır\" dedi.

Çocukların yemek seçme alışkanlığına da değinen İrem Damancıoğlu, \"Çocuklar yemek konusunda fazla seçici olabiliyor. Çocuk eğer bir besini sevmiyorsa onu zorlamamalı. Ondan nefret etme ve tiskinmemesi için ısrarcı olmamalıyız. Fakat aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar aynı yemeği sunmalı. Farklı yöntemlerle pişirmeliyiz. Tabağını sevimli hale getirebiliriz\" diye konuştu.

