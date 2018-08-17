“Çocukların saatlerce teknolojik araç kullanması aile içi iletişimi olumsuz etkiliyor ”

LEFKE, (DHA)-YAZ tatilini sınırsız teknolojik araçlarla geçirmenin çocuklara birçok açıdan zarar verebileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Portakalcı, gün içinde çocukların saatlerce teknolojik araç kullanmasının aile içi iletişimine olumsuz etkisinin yanında, bağımlılığa da neden olabileceğinden; anne babalara önemli sorumlulukların düştüğünü dile getirdi ve uyarılarda bulundu.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Portakalcı, özellikle sanal ortamdaki çevrimiçi oyunların takipçisi olan çocukların, yaz tatilinde saatlerce bilgisayar başında şiddet içerikli oyunlarda vakit geçirdiğini ve uygun olmayan sitelere girişin kontrol altına alınmasının önem arz etttiğini ifade etti. Ayrıca gün içinde çocukların saatlerce teknolojik araç kullanmasının aile içi iletişimine olumsuz etkisinin yanında, bağımlılığa da neden olabileceğinden anne-babalara önemli sorumlulukların düştüğünü dile getirdi.

“ANNE BABALAR ÇOCUKLARINI KORUMALI”

Teknoloji kullanımı ve oyunların çocuklar için eğlenceli olduğu düşünülse de, anne babaların çocuklarını uygun olmayan sitelere karşı korumayı ihmal etmemesi ve çocukları ile sürekli ilgilenerek, bu konuda bilgilendirme yapılmasının önemli olduğuna da değinen Dr. Öğr. Üyesi Portakalcı, şöyle konuştu:

“Bilindiği gibi, piyasaya çıkan görsel efektler ve aksiyon içerikli yeni bilgisayar oyunları çocukların ilgisini çekebilmektedir. Yaz tatilini fırsat olarak gören çocuklar, tatillerinin büyük bir kısmını evlerinde geçirirken aynı zamanda bilgisayar, televizyon ve cep telefonu başta olmak üzere gün içerisinde teknolojik araçları çok fazla kullanıyorlar. Gereğinden fazla teknoloji bağımlısı olmanın zararları düşünülerek, anne babaların çocuklarını yetişkin birer birey olarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışmalı ve sağlayacakları imkanlarla çocuklarına hayatla ilgili deneyim kazanacakları fırsatlar sunmalılar. Bu durum çocuklarının psikolojik ve sosyal gelişimleri açısından da önemlidir”.

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