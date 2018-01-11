Çocukların resim aşkı güvenlik görevlisini ressam yaptı

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde 3 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali İhsan Karaboğa, burada eğitim gören miniklerden etkilenerek resim çizmeye başladı. Resim üzerine hiçbir eğitimi olmayan Karaboğa, adından söz ettiren resimleriyle \'Ressam Güvenlik\' lakabını aldı. Karaboğa, en son karakalemle çizdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini kendisine hediye etmek istediğini söyledi.

İstanbul’da yaşayan evli ve 4 çocuk babası 44 yaşındaki Ali İhsan Karaboğa, 2015 yılında Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Karaboğa, boş zamanlarında astronomiden strateji oyunlarına kadar 8-13 yaş arası çocukların eğitim gördüğü atölyeleri yakından izleme fırsatı buldu. Minik kursiyerlerin çabasından etkilenen Karaboğa, resim çizmeye merak saldı.

LAKABI \'RESSAM GÜVENLİK\'

Güvenlik görevlisinin merakını gören resim öğretmeni ona çizmesi için boş kağıt ve karakalem verdi. İlk etapta anne ve babasının resmini çizen Karaboğa, o günden sonra kalemi elinden bırakmadı. Çevresi tarafından \'Ressam Güvenlik\' lakabını alan Karaboğa, hiç eline kalem almadığını ve yeteneğinin, resim öğretmenin kendisini desteklemesiyle ortaya çıktığını söyledi. Karaboğa, “Vakit buldukça resim çiziyorum. Resim çizince can sıkıntısı gidiyor. Kendimi resim yapmaya kaptırıyorum ne stres kalıyor ne de başka bir şey” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN PORTRESİNİ YAPTIM”

Çoğunlukla portre çizdiğini belirten Karaboğa, “Sevdiğim kişilerin resmini yapıyorum. Sevdiğin kişinin resmini yapınca içindeki sevgi ne kadarsa o ortaya çıkıyor. Arkadaşların kalbini kırmamak için rica minnet resimleri yapıyorum ancak onlar severek yaptıklarım kadar güzel olmuyor. Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’nın resmini yapıp kendisine hediye etmiştim. Son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini yaptım. En uygun zamanda kendisine hediye etmek istiyorum” diye konuştu.

Karaboğa, ilerleyen süreçte çizdiği resimlerle sergi açmayı düşündüğünü de ifade etti.

(FOTOĞRAF)