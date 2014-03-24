Çocukların 'Ne haber güzelim' kavgasına karışan anneanneye 4,5 yıl hapis istemi

Kendisine "Ne haber güzelim" diyen 6 yaşındaki erkek çocuğuna, "Bana güzelim deme, seni döverim" diye karşılık veren 7 yaşındaki kız çocuğu, erkek çocuğun anneannesinin saldırısına uğradı. Anneanne hakkında 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Habertürk’te yer alan habere göre, İstanbul'da biri 6 biri de 7 yaşında iki çocuk arasında yaşanan konuşma üzerine olaya dahil olan büyükler, yaşananları mahkemeye taşıdı. Habertürk'ün haberine göre, kendisine “N’aber güzelim” diyen 6 yaşındaki erkek çocuğuna, “Bana güzelimdeme, seni döverim” diyen 7 yaşındaki kız çocuğu, erkek çocuğun anneannesinin saldırısına uğradı. 7 yaşındaki kız çocuğunun mağdur olduğu davada 46 yaşındaki anneanne hakkında 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Hâkim: Sen güzel kızsın



7 yaşındaki Y.B.’nin dayak yemesiyle ilgili davanın ilk duruşması Anadolu 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Küçük kızın, babası Davut B. ve İstanbul Barosu’ndan atanan avukat ile katıldığı duruşmaya sanık anneanne Ş.T. ise katılmadı. Mahkeme tarafından görevlendirilen pedagogun da hazır bulunduğu duruşmada küçük kız yaşadıklarını anlattı. Y.B., “Hâkim amca parkta oynarken yanıma gelen erkek çocuk bana ‘N’aber güzelim’ dedi. Çok bozuldum. Ben de ona ‘Bana güzelim deme, seni döverim’ dedim. O da tekrar aynı şeyi söyledi. Bu sefer onu ittim. O da beni itti” diye yaşadıklarını anlattı.

Bu sırada hâkim, “Sen çok güzel bir kızsın. Kötü bir laf söylememiş sana arkadaşın. Sonra ne oldu” diye sordu. Y.B. de çocukla kavga ederken anneannesinin geldiğini söyledi ve “Beni aldı duvarın arkasına götürdü ve orada beni dövdü” dedi.

Küçük kızın babası da, anneannenin evine gittiğini belirterek, “2 çocuk arasındaki kavganın bu şekilde sonuçlanmaması gerektiğini söyleyecektim. Ancak onlar dinlemediler, kapıyı yüzüme kapadılar. Bu nedenle buradayız ve şikâyetçiyiz” diye konuştu. Mahkeme sanık anneannenin zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.