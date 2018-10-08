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Kültür-Sanat

Çocukların hayal dünyası ünlü ressam Kandinsky'nin eserleriyle buluştu

İSTANBUL, (DHA)- AVRUPA'DA soyut sanatın öncülerinden olan Rus ressam Wassily Kandinsky'nin eserleri çocuklar tarafından yorumlandı

08 Ekim 2018 18:25

İSTANBUL, (DHA)- AVRUPA\'DA soyut sanatın öncülerinden olan Rus ressam Wassily Kandinsky\'nin eserleri çocuklar tarafından yorumlandı.

Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery ressam Gamze Lim\'in ‘Kırmızı Yansımalar’ adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda çocuklar için de bir etkinlik düzenleyen Gamze Lim  miniklerin hayal dünyalarını ünlü ressam Kandinsky\'nin eserleri ile buluşturdu. \"Küçük Yürekler Büyük Düşler\" isimli resim atölyesinde çocuklar 2 saat boyunca Kandinsky\'nin eserlerini yorumladı.

\"ÖZGÜN DÜNYASINI KAYBETMEYEN ÇOCUKLAR SANATÇI OLARAK YOLUNA DEVAM EDİYOR\"

Serginin bir parçası olarak çocuk atölyesi düzenlediğini söyleyen Gamze Lim, \"Çocuklar burada Avrupa’da soyut sanatın öncülerinden biri olan Kandinsky’i yorumladılar. Sanatçının bir eserini çocuklarla inceledik. Benim onlar için yaptığım çalışmaya baktık. Daha sonra burada herkes özgür bir şekilde resimlerini yaptı. Kendi hayal güçlerini, renklerini kullandı. Ortaya çok ilginç şeyler çıktı ve hepsinin bir hikayesi var. Kimisi dünya yapıp onun etrafındakileri yorumladı. Kimisi ilginç şekilleri birleştirmiş. Her biri ayrı güzeldi. Zaten çocukların dünyaları çok özgün ve o dünyayı kaybetmeyenler sanatçı olarak yollarına devam ediyor. Onların bu özgün hallerini destekliyorum. O yüzden de her zaman çocuk atölyelerine destek veriyorum\" diye konuştu.  

Bir yıldır üzerinde çalıştığı sergisinde tutkunun rengi kırmızıyı işlediğini söyleyen sanatçının 36 eseri 31 Ekim\'e kadar Trump Art Gallery\'de olacak.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

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