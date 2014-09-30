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Çocukların en çok şikayetçi olduğu kurum MEB

Çocuklardan şikayet başvurusu almaya başlayan Kamu Denetçiliği Kurumu'na 5 ayda farklı konularda toplam 128 çocuk başvuru yaptı

30 Eylül 2014 19:38

Kamu Denetçiliği Kurumu'na 5 ayda farklı konularda toplam 128 çocuk başvuru yaptı. Yapılan başvurularda Bu başvurulara göre çocukların en çok şikayette bulundukları kurum Milli Eğitim Bakanlığı oldu.

22 Nisan 2014 tarihinden itibaren çocuklardan şikayet başvurusu almaya başlayan Kamu Denetçiliği Kurumu'na 128 çocuk başvuru yaptı. Başvurulardan 41'i geçersiz sayılırken, 41'i erkek 46'sı kız 87 çocuğun şikayeti işleme alındı. 

 

En çok başvuru Mersin ilinden geldi

 

CNN Türk'te yer alan habere göre, çocuk ombudsmanına en çok başvuru Mersin'den geldi. Çocuklar ombudsmandan, 4+4+4 uygulamasının beraberinde getirdiği alt yapı sorunlarının giderilmesi, öğrencilere daha çok sosyal-sportif mekan imkanları sunulması, öğretmen öğrenci iletişimindeki engeller gibi konularda mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım istedi. 

Ombudsmana iletilen sorunlar arasında; yurtlarda kalan çocukların sorunları da vardı. Uygun yurtlara nakil istekleri, cep telefonu kullanımı isteği ve personel eksikliği nedeniyle yaşanan problemler de yer alıyor.

 

Çocukların taleplerine olumlu cevap geldi

 

Ombudsman bu başvuruları ilgili bakanlık, il müdürlüğü ve kuruluş müdürlükleri ile birebir görüşerek çocukların taleplerine olumlu cevaplar aldı. Nakilleri bekletilen çocukların nakilleri yapıldı ve personel eksikliği olan kurumlara personel atamaları yapılarak çocuklarla ilgilenen kişi sayısı artırıldı.

Başvurular ağırlıklı olarak 12 yaş üstü çocuklardan geldi. İncelenen ve işleme alınan başvurulardan 53'ü, çocuklarla ve idareler ile birebir görüşülüp sorunlar belirlenerek ikili diyaloglarla çözümlendi.

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