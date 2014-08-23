134 bin öğrenciyi MEB yerleştirdi, 40 bini imam hatibe

Bu yıl ilk kez yapılan ve Anadolu ve Fen Liseleri’ne öğrenci yerleştiren Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sonuçları açıklandı. 155 bin 305 öğrenci tercih yapmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklamasına göre yerleştirmeye esas puana sahip 1 milyon 291 bin 851 ortaokul son sınıf öğrencisinden 1 milyon 136 bin 546’sı tercihte bulundu. Bu adaylardan 1 milyon 57 bin 799’u A grubu tercihine, 78 bin 447’si ise okul türlerinin olduğu B grubu tercihine yerleştirildi. Herhangi bir tercihte bulunmayan 134 bin 788 öğrenci ise Bakanlık tarafından herhangi bir okula yerleştirildi. Hiç tercih yapmayan ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerleştirdiği 134 bin adayın 40 bini imam hatip lisesine yerleştirildi. Geriye kalan 94 bin aday ise meslek liselerine yerleştirildi. Adaylar sonuçları dün saat 15.00’ten itibaren www.meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrendi.

Nakil başvuruları 25 Ağustos’ta

Nuran Çakmakçı'nın Hürriyet'teki haberine göre, yerleştirme sonrası nakil başvuruları 25 Ağustos 2014 tarihinde başlayıp haftalık periyotlarla 26 Eylül 2014 günü mesai bitimine kadar devam edecek. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgili kılavuz esaslarına göre, kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin, açık kontenjan bulunan başka bir ortaöğretim kurumuna yönelik ‘yerleştirme nakli’ isteğinde bulunmaları halinde başvuranlar arasında puan üstünlüğü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak nakil işlemleri gerçekleştirilecek. Resmi ya da özel bütün ortaöğretim kurumları arasındaki nakil işlemleri e-okul üzerinden yürütülecek.

Tek tercih olacak

Kesin kayıt işlemi tamamlanan fakat bir özel ortaöğretim kurumuna nakil yaptırmak isteyen öğrencilerin velileri, ilgili özel ortaöğretim kurumuna şahsen başvuruda bulunmaları halinde kesin kayıt işlemleri yapılacak ve yerleştiği ortaöğretim kurumdan nakilleri e-okul üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Resmi okullar arasındaki yerleştirme nakil işlemleri ise veli tarafından öğrencisinin kesin kaydının yapıldığı okul müdürlüklerine şahsen başvuru ile değerlendirmeye alınacak. Yerleştirme nakil işlemlerine ilişkin ilk başvurular 25-28 Ağustos arasında alınacak ve 29 Ağustos 2014 günü saat 19.00’da sonuçlar ilan edilecek.

Nakiller haftalık yapılacak, öğrenciler her bir nakil talebinde sadece tek okul tercihinde bulunacak. Eylül ayı sonuna kadar haftalık periyotlarla gerçekleştirilecek olan yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri, okulların ilan edilen boş kontenjanları için yapılacak. Yerleştirme nakil döneminde, başka bir resmi ya da özel okula nakil talebinde bulunan öğrencilerden boşalacak kontenjanlar bir sonraki haftanın boş kontenjan listesinde yer alacak. Söz konusu işlemler sonucu nakil talebi gerçekleşenler ve boş kalan kontenjanlar e-okul sistemi üzerinden ilan edilecek.

26 Eylül 2014 tarihinden sonra yapılacak nakil başvuruları, ortaöğretim kurumları arasında nakil esaslarına göre taban puanlar esas alınarak gerçekleştirilecek. Yerleştirme, nakil kontenjanları, yerleştirme nakil işlemleri ve ilgili bütün duyurular, MEB’in e-okul.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

Özel okulların 3’üncü ön kayıt dönemi 25 Ağustos’ta başlıyor

Özel okullar 3’üncü ön kayıt puanlarını açıkladı. İtalyan Lisesi, Saint Joseph Fransız Lisesi, Üsküdar Amerikan erkek bölümü ve Notre Dame De Sion Lisesi kontenjanlarını doldurdu. İzmir Saint Joseph Lisesi, İzmir Amerikan Koleji ve Tarsus Amerikan Koleji puan düşürdü. 5 okulda da 1 öğrencilik kontenjan açıkta kaldı.

İyi okullarda boşluk olmaz

Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz: Bu yıl yüzdelik dilime düşen öğrenci sayısı arttı. Bu nedenle geçen yılki puan ya da yüzdelik dilime göre tercih yapanlar hayal kırıklığına uğradı. Geçen yıl aynı puan ve yüzdelik dilimle 2 hatta 3 üst okula yerleşebilecekken, şimdi daha alt tercihlerine aday yerleştirildiler. Şu anda nakillerde boşluk olmaz.

Kültür Dershanesi Rehberlik Koordinatörü Salim Ünsal: Ekim ayına kadar yapılan nakil başvurularında her öğrenci boş kontenjana başvurabilecek. Ancak iyi okullarda çok fazla boş kontenjan olmaz. İmam hatip, meslek ve çok programlı anadolu liselerinde boş kontenjan olabilir. Tercih yapmayan, yüksek puanlı ancak istediği okula yerleşen öğrenci nakil işlemlerini yakından takip etmeli. Birinci haftadaki boşluklar daha çok, yerleşmenin az olduğu okullarda görülecek. İkinci haftadan itibaren ise iyi okulların da boş kontenjanları açılabilir.

Erenköy’den Çatalca’ya

İstanbul Kadıköy’de oturan Tara Akyol, TEOG sonuçlarına göre Çatalca’ya yerleştirildi. TEOG’da 362.7855 puan alan Akyol’u Milli Eğitim Bakanlığı, A grubu içinde yer alan ve hepsi Kadıköy, Ataşehir, Kartal, Pendik ilçelerinin yer aldığı okul tercihlerinden birine yerleştiremeyince B grubu’nda, listesinde olmayan ilçedeki bir okula yerleştirdi. Çatalca Karacaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne yerleştirildiğini öğrenen Tara Akyol’un ailesi ne yapacağını şaşırdı. Erenköy’de oturan Tara Akyol’un annesi Julie Richard Akyol yaşadıklarını şöyle özetliyor:

“Kartal bekliyorduk. Bugün Çatalca çıkınca çok üzüldük. Kızıma daha söylemedim, çok ağlayacak. B listesinde Ataşehir, Maltepe ve Üsküdar’ı yazdık. Çatalca nerede, Üsküdar nerede?”