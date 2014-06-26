MEB'den ilköğretime 'kadın-erkek mahremi' kitapçığı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin derslerde kullanabilecekleri materyaller arasında örnek olarak gösterilen bir görsel materyal dikkat çekti. Söz konusu materyalde erkeğin mahremleri-kadının mahremleri olarak kan bağı, süt bağı ve evlilik bağına göre tek tek mahremler sıralandı.



Taraf'tan Dilek Gedik'in haberine göre, kitapçıkta yer alan görselde bir erkek ve kadın çiziminin etrafında mahrem sayılan kişiler sıralandı. Buna göre erkeğin mahremleri, “süt kardeşimin kızları, süt kız kardeşim, süt annem, gelinim, üvey kızım, baldızım, kayınvalidem, üvey annem, torunun kızları, kız torunum, kardeşimin kızları, kızım, kız kardeşim, annem, halam, teyzem, babaannem, anneannem” şeklinde ifade edildi. Kadının mahremlerinde ise “süt kardeşimin oğulları, süt erkek kardeşim, süt babam, damadım, üvey oğlum, eniştem, kayınbabam, üvey babam, torunumun oğulları, erkek torunum, kardeşimin oğulları, oğlum, erkek kardeşim, babam, amcam, dayım, babamın babası, annemin babası” denilerek neredeyse tüm erkek akrabalar sayıldı.

'Mahreminin yanında giyimine davranışına dikkat etmeli'

Görsel materyalin altındaki şu ifadeler ise dikkat çekti: “Müslüman kişi, mahremleri dışındaki kişilerin yanında giyimine, davranışlarına dikkat etmeli, İslam’ın belirlediği ölçülerde fitneye sebep olmayacak şekilde davranmalıdır.”



Din öğretiminde materyal geliştirme kılavuzu adını taşıyan kitapçıkta, öğretmenlerin yararlanabileceği onlarca örnek görsele yer veriliyor. Kitapçığın, din eğitimi alanında öğretmenlerin öğretim materyali hazırlamalarını teşvik etmek, kendi materyallerini uygulamak isteyen öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla hazırlandığı belirtiliyor.