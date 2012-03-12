'Çocuklarımın elinden tutup gezmek istiyorum'

T24 - Türkiye'nin çift kol nakli yapılan ikinci hastası Atilla Kavdır, ''İlk yapmak istediğim şey çocuklarımın ellerinden tutup, gezmek. Ayrıca motosikletime geri dönmek ve araba kullanmak istiyorum'' dedi.

Atilla Kavdır, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe başkanlığında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok Mor Salon'da düzenlenen toplantıda basın mensuplarının karşısına çıktı.

11 yaşında evlerinin önündeki elektrik tellerine konan güvercinleri uçurmak için demir sopa ile tellere vurarak elektrik akımına kapılan ve bu nedenle iki kolunu ve sağ bacağını kaybeden Kavdır, toplantı salonuna tekerlekli sandalye ile getirildi.

Kavdır'ın toplantı salonundaki kürsüye çıkabilmesi için, merdivenlerin üzerine sunta konuldu. Kavdır, kürsüye tekerlekli sandalye ile çıktı.

Salonda enfeksiyon riski nedeniyle gribal enfeksiyonu olan gazetecilere maske dağıtıldı. Toplantıya Atilla Kavdır'ın akrabaları da katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kurtcephe, yaptığı konuşmada, 21 Ocak'ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'dan alınan yüz ve çift kolun, Akdeniz Üniversitesi'nde farklı hastalara nakledildiğini hatırlatarak, yaklaşık 50 gün sonra Atilla Kavdır'ın sağlıklı şekilde kamuoyunun karşısına çıktığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi'nde nakiller konusunda ilkleri gerçekleştiren Uğur Acar, Atilla Kavdır, Cihan Topal'ı kendi evlatları gibi gördüklerini söyleyen Kurtcephe, iş ve evlilik hayatlarında ya da yaşadıkları sorunlarda her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

Kurtcephe, ''Atilla da kıymetli evlatlarımızdan birisi. Burada çalışmak isterse tartışmasız bu imkanı kendisine sağlarız'' dedi.

Rektör Kurtcephe, tüm insanların organlarını bağışlamalarını, organları toprağa değil, insanlara vererek sevindirmelerini istedi.



''23 yıl sonra kollarıma kavuştum''



Atilla Kavdır da ameliyatı gerçekleştiren öğretim üyeleri, hastane personeli ve organ bağışında bulunan aileye teşekkür etti.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Kavdır, ''23 yıldır kolsuz yaşadım, şimdi bu yıldan sonra tekrar kollarıma kavuştuğum için çok mutluyum. İlk yapmak istediğim şey, çocuklarımın ellerinden tutup gezmek. Ayrıca motosikletime geri dönmek ve araba kullanmak istiyorum'' dedi.

Nakledilen bacağın geri alınmasının hatırlatılması üzerine Kavdır, hiç bir üzüntü duymadığını dile getirdi. Kavdır, ''Nasip değilmiş, olsaydı iyiydi. Ama ellerimin olması benim için daha iyi'' diye konuştu.

Şu anda kollarını hissedebildiğini anlatan Kavdır, verici aileyle de görüştüğünü ve onların da çok mutlu olduğunu kaydetti.

Tüm insanların organ bağışına destek olmalarını öneren Kavdır, ''Bu dünyada eksik yaşamak zor bir şey. Toprağa feda edeceklerini insana bağışlamalarını isterim'' dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen operasyonda çift kol nakli yapılan Şevket Çavdar'ın ölümünün hatırlatılması üzerine de Kavdır, Çavdar ailesine baş sağlığı diledi.

Türkiye'nin çift kol nakli yapılan ilk hastası Cihan Topal ile henüz görüşmediklerini anlatan Kavdır, en kısa zamanda görüşeceklerini belirtti.

Ameliyata girmeden önce oldukça heyecanlı olmasının hatırlatılması üzerine Kavdır, ''O heyecan artık kalmadı. Bir anda organ bağışı çıkınca sürpriz olmuştu'' dedi.



''Her iki hastamızı da taburcu etmeyi planlıyoruz''



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, en mutlu günlerden birini yaşadıklarını kaydetti.

10 gün içinde fizik tedavi ve ilaçlar konusunda bir düzenleme yapılacağını söyleyen Özkan, ''Önümüzdeki hafta her iki hastamızı da taburcu etmeyi planlıyoruz. Ülkemiz adına hakikaten gurur verici bir tablo. Atilla'nın bu durumu da diğer hastalar için umut olacaktır'' diye konuştu.

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde çift kol nakli için 50 hastanın beklediğini söyleyen Özkan, bu nakilleri ihtiyaç duyulduğu için yaptıklarını belirtti.

Özkan, nakil gününde ülke genelinde çift kol nakli bekleyen 250 hasta olduğunu ancak şansın Atilla Kavdır'a güldüğünü bildirdi.

Kavdır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve hızlı bir iyileşme gösterdiğini kaydeden Özkan, henüz kollarındaki hissi tam olarak duymasının mümkün olmayacağını ifade etti.

Fizik tedavisinin, kullanılan ilaçlara bağlı tepkilerin oldukça iyi olduğuna değinen Özkan, ''Sağ kolda tepki yavaş yavaş başladı'' dedi.

Özkan, Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın da sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.



''Ameliyattan önceki haline döndü''



Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Ramazanoğlu, bugün kendileri için çok mutlu bir gün olduğunu belirterek, başarıdan dolayı gururlandıklarını kaydetti.

Önemli bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini ve bunun bir ekip işi olduğunu anlatan Ramazanoğlu, ekibe teşekkür etti.

Kavdır'ın ameliyat sonrası başlayan böbrek yetersizliği rahatsızlıklarının ise şu anda kalmadığını söyleyen Ramazanoğlu, herhangi bir sorunun bulunmadığını ve Kavdır'ın ameliyattan önceki haline döndüğünü bildirdi.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Tüzüner de geniş bir ekiple bu işi başardıklarını söyledi. Tüzüner, ''Güç günler geçti, sonuçta genel durumumuz iyi'' dedi.



Ailenin yorumu



Toplantı sonunda Atilla Kavdır, toplantıya katılan ailesiyle gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Ehliyet almak istediğini anlatan Kavdır, ''Aldığım ehliyetle motosiklet kullanacağım rahatlıkla. Artık yüzük ve saat takabileceğim. Ayrıca çocuklarımın ellerinden tutarak rahatlıkla dolaşmak istiyorum'' dedi.

Atilla Kavdır'ın annesi Ayşe Kavdır zor günleri geride bıraktıklarını söyledi. Sıkıntılı günler yaşadıklarını dile getiren Ayşe Kavdır, ''Zor günleri unutup, önümüzdeki güzel günlere bakacağız'' diye konuştu.

Atilla Kavdır'ın babası İbrahim Kavdır, organları bağışlayan aileye teşekkür ederek, kendilerini artık güzel günlerin beklediğini belirtti.