"Çocuklarım aç" diye feryat eden Roman kadına "Geber" diyen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı görevden alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım şimdi ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum" diyen Roman kadına "Geber" diyen İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı görevinde bulunda Nail Noğay'ın görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medyada tepki çeken paylaşımın ardından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı’nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir.



Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez. Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.

Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz.



Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



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