Aile Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı'ndan "çocuklarım aç nasıl evde kalayım" diyen Roman kadına: Geber!

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı görevinde bulunda Nail Noğay, 'Evde kal' çağrılarını eleştiren ve yaşadığı yoksulluk nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kaldığını anlatan Roman kadının videosunu alıntılayarak 'Geber' ifadesini kullandı.

Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım şimdi ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum” diyen Roman kadına Twitter’dan “Geber” yanıtını veren Noğay, sosyal medyadaki tepkiler üzerine Tweeti sildi. Noğay, daha sonra sosyal medya hesabını kapattı.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da Noğan'ın bu tweet'lerini görselini paylaşarak, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u etiketledi ve "İşgal ettiği makamı, liyakatsizliğine rağmen kendisini orada oturtanlara yağcılık, beğenmediklerine beddua/hakaret/küfür etmek sanan, yazdığını silince yediği her şeyi yapmamış olduğunu düşünen Nail Noğay'ın paylaşımları, diğerleriyle birlikte burada" dedi.

TIKLAYIN - Dünya Romanlar Günü'nde gençler mesaj verdi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı Roman kadına 'geber' dedi