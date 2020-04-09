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Dünya Romanlar Günü'nde Roman gençler mesaj verdi

09 Nisan 2020 08:14

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Roman gençler sosyal medyadan yayınladıkları videolarla Dünya Romanlar Günü'nü kutladı. Yayınladıkları videolarda Romanların tarihteki yerini de anlatan gençler, Roman dilinde Dünya Romanlar Günü'nü kutladı. 

Sosyal politika müdür yardımcısından nefret tweeti

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı görevinde bulunda Nail Noğay, “Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım şimdi ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum” diyen Roman kadına Twitter’dan “Geber” yanıtını verdi.

Euronews’un paylaştığı videoda, bir kadın “Şu anda çok mağdur durumdayım. Bu sabah, ayıptır söylemesi, çocuklarıma kahvaltı ettiremedim ve bu benim zoruma gitti. Devletimiz bu duruma bir el koysun. Şimdi çocuklarım aç kalmasınlar diye dilenmekten geliyorum. Pastaneleri, çöpleri gezerek çocuklarıma ekmek getirdim. ‘Kal’ diyorsunuz ama mecburuz gitmeye. Çoluk çocuğumuz var, açız yani aç, aç. Biz açlıktan ölelim ama çoluğumuza çocuğumuza bir şey olmasın. Bana ne güzel diyorlar ki, ‘Çıkma, çıkma.’ Mecbur çıkacağım. Bir gelir olmayınca ne olacak? Mecbur kendimi dışarı atacağım. Şu anda ben dilenmekten geliyorum, kim bunu biliyor? Sadece ‘çıkma’ yapıyorlar. Gelsinler evimin halini görsünler,” sözleriyle içinde bulunduğu durumu anlattı.

Bir Twitter kullanıcısı tarafından alıntılanarak paylaşılan haberi, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı Nail Noğay “Geber” ifadesiyle yeniden paylaştı.

Görev tanımı “Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri Birimi” olan Noğay, gelen tepkiler üzerine tweetini sildi.

ETİKETLER

dünya romanlar günüsosyal medyaNail Noğayİstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısınefret söylemi

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