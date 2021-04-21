Çocukları ev içi bulaştan korumak için ne yapmalı?

Covid-19 vakaları son zamanlarda çocuklarda da yaygın görülürken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hilal Kızıldağ, ailelere bebeklerini ve çocuklarını virüsten korumak için dikkat etmeleri gereken noktalar konusunda izolasyona alınan çocuklu ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Kızıldağ ev içinde de maske kullanımı, el hijyenine özen gösterilmesi ve kullanılan eşyaların tercihen kişilere ait olması, ortak ürünlerde ise uygun temizleme işleminin gerekliliğine dikkat çekti.

Evde de maske-mesafe şart

Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre Kızıldağ'ın tavsiyeleri şöyle:

"Hastaların ev içinde etkin izolasyonu, ortak alan kullanımının minimalize edilmesi, bu alanlarda uygun maske kullanımı, el hijyenine özen gösterilmesi ve kullanılan eşyaların tercihen kişilere ait olması, ortak ürünlerde ise uygun temizleme işlemini sağlamaları gerekiyor.

Hane içi hasta olmayan diğer bireylerin de beraber oldukları zamanlarda maske takması ev içi bulaşı azaltmada oldukça önemlidir. Evler sık aralarla havalandırılmalı, ev temizliğinde uygun yüzey defenfeksiyon önlemleri alınmalıdır. Hane halkının 2 metre mesafeye uyum sağlamaları koruyucu olacaktır."

Belirtileri neler?

"CovId-19'un çocuklardaki bulguları yetişkinlerdekine benzerdir; ateş, öksürük, nefes almada zorluk, halsizlik, kas ağrıları, boğaz ağrısı, karın ağrısı ve ishal gibi belirtiler görülür. Karın ağrısı ve ishal solunum semptomları olmaksızın da ortaya çıkabilir."

Emziren anneler ne yapmalı?

"Özellikle hasta olan annelere çocuğuna bulaştıracağı korkusu duygusal olarak ek bir yük getirmektedir. Emziren anneler sağlık durumları uygunsa maske takıp, ellerini her emzirme öncesi yıkayarak bebeklerini emzirebilir. Hastalık süresince mümkün oldukça bebekle temaslarını azaltmaları, bulundukları odayı sık havalandırmaları uygun olacaktır."

Nasıl tedavi edilir?

"Genel olarak hafif ve orta hastalık durumlarında çocuklarda semptomatik tedaviler dediğimiz şikayetlerine yönelik destekleyici ilaçlar başlanır. İstirahat ve artan sıvı ihtiyacının karşılanması önemlidir. Şikayete göre ateş düşürücü- ağrı kesici, burun tıkanıklığında okyanus suyu, probiyotik takviye gibi ilaçlar kullanılabilir. Ancak ağır hastalık halinde ya da iyi giderken hastalığın ağırlaşması durumunda çocuğa hastanede izlem ve tedavi uygulanmalıdır."

MIS-C hastalığına dikkat

Sars CoV-2 virüsüne maruz kalan çocuklarda virüsün bağışıklık sistemini tetiklemesine bağlı olarak MIS-C yani "Multisistem Inflamatuar Sendrom" görülebilir. Hastanede yapılacak bazı testler sonucunda kesin tanı konularak, hızlıca tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalıktır. Dirençli ateş başta olmak üzere bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, solunum zorluğu gibi bulguların bir kısmının olması durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.