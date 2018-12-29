Çocukları Brad Pitt'i reddetti

Angelina Jolie ile boşanma ve velayet davası süren ABD'li ünlü aktör Brad Pitt (55), Noel tatilini altı çocuğuyla birlikte geçirmek istedi ancak iki çocuğu onu reddetti.

US Weekly'nin haberine göre, en büyük çocukları Maddox ve Pad, Noel'de babalarının evine gitmeyi reddetti. Sadece birkaç hafta önce Pitt ile Angelina Jolie (43), yeni bir velayet anlaşmasına varmışlardı.

Buna göre Maddox (17), Pax (15), Zahara (13), Shiloh (12) ve ikizler Knox ile Vivienne’in (10) velayetlerini paylaşmışlardı.

25 Aralık’taki Noel tatilinde Brad Pitt, evine giden dört çocuğuyla, yeni velayet anlaşması gereği 'izlenerek' bir gece geçirdi.

Pitt ayrıca, doğum gününden bir gün önce, 17 Aralık’ta da çocuklarıyla birlikte yine yatılı kalan bir gözlemci ile birlikte bir gün geçirdi ancak bu defa da yine Maddox babasına gitmeyi reddetti.

Bir zamanlar 'Brangelina' olarak anılan çift, Eylül 2016’da başlayan boşanma davasını sonuçlandıramadı. Boşanma ve velayet davası süresince çiftin üçü evlatlık, üçü de biyolojik olmak üzere toplam altı çocuğu anne Angelina Jolie ile birlikte yaşıyor.