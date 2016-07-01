Çocuklardan çağrı: Cizre'ren Sur'a bir koli de bizden

Aram Tigran Konservatuvarı çocukları, öğretmenleri Şerko Aydoğan eşliğinde bir video ile dayanışma çağrısı yaptı.

‘Cizre’den Sur’a’ başlığı ve #RamazandaBirKoliBizden hashtag’iyle yayımlanan video aracılığıyla, sokağa çıkma yasağı uygulanan illere daha fazla yardım ulaştırılması hedefleniyor.

Çocuklar plastik bidonlar, su şişeleri ve hayal güçlerinden ibaret müzik aletleriyle kendileri çalıp kendileri söylüyorlar. Ekranın bir köşesinde de kuru gıdalar, hijyen malzemeleri, battaniye gibi maddelerden oluşan temel ihtiyaçlar listeleniyor. “Yaşamı birlikte inşa edelim”, “Halklar arasında kardeşlik köprüleri kuralım” çağrılarını dillendiren çocukların videodan taşan enerjisi ve inancı, daha güzel bir dünyanın ve koşulsuz dayanışmanın mümkün olabileceğini hissettiriyor.