Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat

İSTANBUL, (DHA)- OKULLARIN açılmasıyla birlikte çocuklarda görülebilecek hastalıklar konusunda ailelere uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Alper Özkılıç, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bu enfeksiyonlara yakalanmanın sadece soğuğa maruz kalmakla olmadığını dile getiren Özkılıç, \"Bu hastalıklar, hastalık yapan etkeni taşıyan birinin 1 metreden daha yakın mesafeden konuşması, öksürmesi, tıksırması, hapşırmasıyla etrafa yayılan tükürük damlalarıyla bulaşır. Çocuğun mutlaka hasta biri ile temas etmiş olması veya onunla aynı ortamda bulunması gerekir\" dedi.

ÇOCUKLARDA KIYAFET SEÇİMİ

Soğuk havanın metabolizmanın yavaşlamasına yol açtığını söyleyen Özkılıç, \"Metabolizma yavaşlayınca vücut direnci düşüyor, bunun sonucunda da mikroplarla savaşma yeteneği azalıyor. Bu nedenle çocuğun vücut direncini düşürmemek için sokağa çıkarken giydirilen kıyafetlere çok dikkat edilmeli. Isı izolasyonu açısından çocuğu kat kat giydirmek, kalın bir kat giydirmekten daha iyi. Ayrıca bebeklerde daha çok baştan ısı kaybı olduğu için, başın örtülmesi ihmal edilmemeli. Bunun için de bebeklik veya oyun çağındaki çocuğun ev ortamında yetişkinlerden bir kat daha fazla giydirilmesine özen gösterilmeli. Çocuk daha büyükse yetişkin gibi giydirebilir\" diye konuştu.

\"HASTALIK GENELLİKLE 1 HAFTA SÜRÜYOR\"

Üst solunum yolu enfeksiyonunda belirtilerin çocuğun virüsü aldıktan 1-3 gün sonra başladığını belirten Özkılıç, \"Hastalık genellikle 1 hafta sürüyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları; hafif ateş, burun tıkanıklığı, uykusuzluk, ishal, huzursuzluk, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, boğazda kaşıntı, hapşırık, geniz akıntısı vehafif öksürük gibi belirtilerle seyrediyor\" dedi.

AİLE NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?

Çocuğun sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesinin normal olduğunu dile getiren Özkılıç, \"Sık zatürre geçiren bir çocukla ilgili endişe edilebilir. Çok sık kulak enfeksiyonu geçiren çocuklarda altta bir sebep olup olmadığına bakılmalı. Çocuğun hastalıkları ne kadar ağır geçirdiği, arada tümüyle iyileşip iyileşmediği doktor tarafından dikkatle değerlendirilmelidir. Çocukta hep aynı aralıklarla tekrarlayan ateş var ise çocuk periyodik ateş sendromları yönünden değerlendirilmelidir\" ifadelerinde bulundu. \"Alerjik hastalıklar, astım, geniz eti gibi problemler çocukların daha sıklıkla solunum yolu enfeksiyonları geçirmesine neden olur\" diyen Özkılıç, sigara dumanına maruz kalmanın enfeksiyonları arttıran önemli bir faktör olduğunu söyledi.

AİLELER NASIL TEDBİRLER ALMALI?

Hastalıklara karşı ailelerin alması gereken önlemleri de sıralayan Özkılıç sözlerine şöyle devam etti:

\"Soğuk havalarda sokağa çıkarırken çocuğun yüzünü atkıyla sarmalamayı ihmal etmeyin. Ancak hijyenik olmayan atkılarda bulunan mikroplar ağız ve burun yoluyla vücuda yayılarak hastalığa yol açabilir. Bu nedenle yere düşen veya hijyenik olmadığını düşündüğünüz atkıyı çocuğunuzun yüzüne sarmayın. Ayrıca atkıyı en az 2-3 günde bir yıkamaya özen gösterin ve başka birinin kullanmamasına dikkat edin.

Beslenme, çocuğun güçlü bir vücut direncine sahip olması ve mikroplarla savaşmasında önemli rol üstleniyor. Anne sütü enfeksiyonlardan korunmada mamalardan daha üstün özelliklere sahip. Bu yüzden özellikle ilk 6 ay bebeğin kilo alımı yeterli ise sadece anne sütü verilmesi, bu süreçten sonra ek gıdalarla beraber anne sütüne devam edilmesini öneriyorum.

Eğer evde bulunanlardan biri veya anne hastaysa bebeğe enfeksiyonunun bulaşmaması için emzirme sırasında mutlaka maske takın.

Çocuğun ellerini antimikrobiyal içermeyen normal bir sabunla sık sık yıkayın. Kendisi ellerini yıkayacak yaşa gelmişse, bunu alışkanlık haline getirmesini sağlayın. El kurulama işlemindeortak havlu kullanmamaya da özen gösterin.

Soğuk hava insanların kapalı ortamlarda bir araya gelip birbiriyle temasını kolaylaştırdığı için üst solunum yollarının sonbahar ve kış mevsiminde daha fazla görülmesine neden oluyor. Bu yüzden çocuğu mümkün olduğunca hasta insanların yer aldığı ortamlarda bulundurmayın.

Protein vücutta mikroplarla savaşmaya yarayan antikoru üretir. Bu önemli işlevinden dolayı çocuğun her gün yeteri kadar proteinli gıdalarla, yani et, süt, yumurta, peynir ve yoğurt ile beslendiğinden emin olun.

Çalışmalarda, C vitamininin üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada yararlı olabileceği ancak enfeksiyon oluştuktan sonra fayda sağlamadığı ortaya konmuş. Çocuğun yeteri kadar C vitaminini doğal yollarla almasını sağlayın. Günlük alınması gereken C vitamini bebeklerde 15-20 mg\'dan ergenlerde 75 mg\'a kadar değişiyor. Bebeklerdeki ihtiyaç günde yaklaşık bir mandalinaya, ergenlerde ise günde bir orta boy portakal veya greyfurta tekabül ediyor.

Oyuncaklar birçok yere temas ettikleri için sık sık temizlenmesi de çocuğun enfeksiyon kapmaması açısından önemli.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bol meyve, bitki çayı ve sıvı alımının sağlanması çok önemlidir. Dışarıdan vitamin-mineral-omega 3 (balık yağı) takviyesi ancak gerekli durumlarda, çok iştahsız, çok fazla sebze-meyve-balık yemeyen çocuklar için uygun olabilir.

Bağışıklık güçlendirici ilaçlar genellikle probiotik, çinko, C vitamini ve arı sütü gibi doğal maddeler içerir. Bazı çocuklarda fayda sağlanmakla birlikte, yararlılığı henüz kesin kanıtlanmamıştır; uzun vadeli kullanımına dair yan etkileri de bilinmediğinden, kış başında 2-3 aydan daha uzun süreli olmamak üzere kullanılması denenebilir.

Çocuk çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsa grip aşısı yaptırabilirsiniz. Dünyadaki çocuk sağlığı kuruluşları artık 6 ay ile 5 yaş arasında çocuklara grip aşısı yapılması gerektiğini söylüyor. Grip aşısı için en ideal aylar ise eylül, ekim ve kasım aylarıdır.\"

