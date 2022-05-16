Çocuklarda hipertansiyona dikkat!

Hipertansiyon hastalığının çocukluk döneminde ortaya çıkabildiğini belirten Çocuk Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, "Geceleri uyanıp idrara gitmek, uç organlarda (el, ayak gibi) soğukluk, yürüme sırasında kalça ya da bacaktaki bir ağrıdan dolayı aksama, çarpıntı, terleme, ateş basması hissi gibi belirtiler hipertansiyona bağlı yakınmalar olabilir. 3 yaşını doldurmuş tüm çocuklara sağlık kontrolleri sırasında tansiyon ölçümü de yapılması çok önemlidir" dedi.

Çocuk Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, çocuklarda hipertansiyona sebep olan faktörler ve ailelerin dikkat etmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Hacıhamdioğlu, fazla kilo ve obezite görülme sıklığındaki artış, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, pandemi ve dijitalleşen dünyanın etkisi ile hareketsiz bir yaşamın benimsenmesinin yetişkinleri olduğu kadar çocukları da etkilediğinin altını çizdi.



Toplumda geç yetişkin hastalığı olarak bilinen hipertansiyonun sanılanın aksine çok daha erken yaşlarda ortaya çıkabildiğini işaret eden Doç. Dr. Hacıhamdioğlu, "Çocuklarda son yıllarda sıklığı artan hipertansiyon, toplumumuzda önemli bir sağlık sorunu haline gelmeye başladı" diye konuştu.

"Çocuklarda tansiyon ölçümünü ihmal etmeyin"

3 yaşını doldurmuş tüm çocuklara sağlık kontrolleri sırasında tansiyon ölçümü yapılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, bunun sebebini şöyle anlattı:

"Özellikle kan bağı olan akrabalarında hipertansiyon, diyabet, kan yağları ile ilgili bir sorun, inme, kalp krizi, damar tıkanıklığı, ailevi böbrek ve hormon hastalıkları olan çocukların yakınma gelişmesini beklemeden basit tansiyon ölçümü ile taranmaları oldukça önemlidir. Çocuklardaki önemli avantaj, hipertansiyonun yaptığı hasar bulgularının kan basıncı normale gelince geri dönebilme şansıdır. Dolayısıyla, çocukluk yaş grubunda erken tanı oldukça önem kazanmaktadır."

Doç. Dr. Hacıhamdioğlu, 3 yaşından önce tansiyon ölçümü önerilen durumlar ile ilgili ise şunları söyledi: "Çocuk hastanın doğuştan gelen kalp ya da böbrek hastalığı, prematüre doğum, organ transplantasyonu, kanser, kan basıncını yükseltebilen kronik ilaç kullanımı gibi bir durum varsa 3 yaşından önce de rutin kontrollerde tansiyon ölçümü önerilir."

Bu belirtilere dikkat edin

Kronik bir hastalık olan hipertansiyonun belirtilerinin oldukça geniş bir yelpazede olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, bir kısım yakınmaların aileler tarafından hipertansiyon ile bağdaştırılamayacağına dikkat çekti.

Doç. Dr. Hacıhamdioğlu, hipertansiyon belirtileriyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Geceleri uyanıp idrara gitmek, uç organlarda (el, ayak gibi) soğukluk, yürüme sırasında kalça ya da bacaktaki bir ağrıdan dolayı aksama, çarpıntı, terleme, ateş basması hissi, solukluk, aniden yüzde kızarıklık, çabuk yorulma, halsizlik, baş ağrısı, burun kanaması, baş dönmesi, görme alan değişikleri, bilinç kaybı, bayılma, ders performansında düşme, derin soluk alıp verme ihtiyacı ya da göğüs ağrısı, hipertansiyona bağlı yakınmalar olabilir."