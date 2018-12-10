İSTANBUL, (DHA) - GELECEĞİN dili olarak kabul edilen kodlamanın, öğrencilere erken yaşta öğretilmesi amacıyla Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Rumeli Üniversitesi iş birliğiyle çocuklara yönelik ‘Robotik Kodlama Eğitimleri’ başlıyor.

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Rumeli Üniversitesi, yeni nesillerin gelişen teknolojiyi daha yakından tanımalarına destek oluyor. Bu kapsamda Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Rumeli Üniversitesi arasında ‘Robotik Kodlama Eğitim’ için iş birliği anlaşması imzalandı.

‘Bilim ve sanayide ileri bir toplum olunabilmesi için 21’inci yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirilmesi gerekir’ düşüncesinden yola çıkarak bu projeyi geliştiren Silivri İlçe Eğitim Müdürlüğü, ‘Algoritmik ve Bilgi İşleme Düşünme’nin çocuklara kazandırılması amacıyla Kodlama ve Robotik Atölyelerini kurmaya başladı. Yapılan ön çalışmalar neticesinde İstanbul Kalkınma Ajansı’nın da desteklediği projeye İstanbul Rumeli Üniversitesi de dahil oldu. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Silivri İş Adamları Derneği de projenin destekçileri arasında yer alıyor.

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden yapılan açıklamada projenin ‘Eğiticinin eğitimi programları’nın üstlenildiği ve atölye çalışmalarına destek verileceği ifade edildi. Böyle bir çalışmanın içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten yetkililer, Silivri bölgesindeki 17 okulda eğitim alan ama girişimcilik kapasitelerini ortaya koyma ve geliştirme imkanı bulamayan, 4-18 yaş arasındaki öğrencilerin robotik kodlama eğitiminden yararlanması için destek vereceklerini açıkladı.