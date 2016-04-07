"Çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları devlete bağlı kurumlarda da yaşandı"

Aile Bakanlığı’nın 2015 yılında denetimindeki kurumlarda açtığı soruşturmalarda çocuklara yönelik, taciz, tecavüz ve istismar olayları da yer aldı. Çocuklara yönelik 15 şiddet, 11 cinsel taciz ve istismar soruşturması açıldı.

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2015 yılı Faaliyet Raporu, tüm ülkede son günlerde büyük yankı uyandıran çocuklara yönelik şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının bakanlığa bağlı ve denetimi altındaki kurumlarda da yaşandığını ortaya koydu.

Çarpıcı tablo

“Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak’’la görevlendirilen Aile ve Sosyal Bakanlığı’nın geçen yıla ilişkin faaliyet raporundaki inceleme, araştırma ve soruşturma rakamları çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu.

114 disiplin soruşturması

Bakanlığı bağlı ve denetimi altındaki kurumlarda 114 disiplin soruşturması, 199 inceleme/araştırma/tevdi raporu, 40 ön inceleme raporu, 3 değerlendirme raporu hazırlandı. 131 araştırma, inceleme ve soruşturmayla il ve ilçe müdürlükleri ilk sırada yer alırken bunu 73 araştırma, inceleme ve soruşturma ile çocuklara yönelik kuruluşlar izledi.

Özel kuruluşlarda 49, merkez teşkilatında 41, engellilere ve yaşlılara yönelik kuruluşlarda 39, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında 18, kadın konuk evlerinde 6 araştırma, inceleme ve soruşturma yürütüldü.

Çocuklara yönelik 15 şiddet, 11 cinsel taciz ve istismar, 9 cinsel taciz, 5 fiili livatanın gündeme geldiği kurumlarda açılan bazı araştırma ve soruşturmaların konuları ile sayıları şöyle: