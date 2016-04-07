Hacettepe Üniversitesi'nde çocuk istismarını işleyen Oscar'lı 'Spotlight'ın gösterimi engellendi!

Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Kolektifleri bünyesinde faaliyet gösteren Kolektif Sinema gönüllüleri, dün gösterimi planlanan ve 88. Oscar ödüllerinde “En İyi Film” ödülünü kazanan “Spotlight” filminin gösteriminin üniversite rektörlüğünce yasaklandığını belirtti.

Cumhuriyet'ten Ceren Çıplak'ın haberine göre, Kolektif Sinema gönüllüleri, Karaman'daki çocuk istismarı skandalı sonrası gerçek bir olaydan alıntılanan ve rahiplerin çocuk ve gençlere yönelik istismar vakalarını işleyen Pulitzer ödüllü araştırmacı gazetecilik konulu “Spotlight” filmini üniversitede film gösterimleri etkinliği kapsamına aldılar. Ancak gösterime on dakika kala filmin izleneceği salonun kapısı özel güvenlik görevlileri tarafından kilitlenerek gösterime izin verilmedi. Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Kolektifleri üyesi Hilal Kınay, gösterimin rektörlüğün sözlü talimatıyla engellendiğini, onlarca güvenlik görevlisinin kapıya set kurarak geçişe izin vermediğini belirtti.

Kınay, film gösterimleri etkinliklerinde önce filmlerin gösterildiğini sonra da film üzerinden okumalar, tartışmalar yapıldığını söyledi. Kınay, “Genel olarak bugünlerde üniversitelerde her şeyin engellenmeye çalışıldığı bir saldırı hali var. Bu durum Hacettepe’de de böyle. Rektör Haluk Özen, afiş asmanın, bildiri dağıtmanın artık yasak olduğunu ancak izin alındığı takdirde afişlerin asılabileceğini söylemişti. Biz de ‘Spotlight’ filminin afişleri için dilekçe yazdık ama cevap alamadık” dedi.

Kolektif Sinema gönüllüleri, yasaklama ile ilgili olarak, rektör Özen’in daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray’da bir görüşme gerçekleştirdiğini ve rektörün AKP’yi karşısına almak istemediğini söyledi. Gönüllüler, Ensar Vakfı üzerinden de çocuk istismarı konusunun tartışılmasının önüne geçmek için gösterimin engellendiğini savundular. Konuyla ilgili olarak rektörlük yetkililerine ulaşamadık.