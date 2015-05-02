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Dünya

Çocuklara taciz belgelerini sızdıran BM yetkilisi görevinden alındı!

BM yetkilisi, Anders Kompass'ın görevinden uzaklaştırıldığını doğruladı

02 Mayıs 2015 00:10

Birleşmiş Milletler (BM), Fransız barış gücü askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çocukları taciz ettiği iddialarına ilişkin belgeleri sızdırmaktan, BM yetkilisi Anders Kompass'ın görevinden uzaklaştırıldığını doğruladı.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Fransız askerleri hakkındaki iddialara ilişkin Fransız yetkililerin geçen yıl temmuz ayında soruşturma başlattığını söyledi.    

AA'nın haberine göre, çocuklarla ilgili iddiaların tiksindirici olduğunu ifade eden Colville, Fransız yetkililerin, iddiaların doğrulanması durumunda suçluların en ağır şekilde cezalandırılacağını açıklamasından memnuniyet duyduklarını söyledi.     

"BM bünyesindeki ya da bağımsız barış güçleri daha önce de böyle birçok olayla anıldı" diyen Colville, BM yetkilisi Anders Kompass'ın gizli bilgileri sızdırmaktan görevinden uzaklaştırıldığını doğruladı.     

Colville, BM yetkilisi Kompass'ın görevinden uzaklaştırılmasına yönelik soruşturmanın hala devam ettiğini belirterek, "Çocuk kurbanların, tanıkların ve soruşturmayı yürütenlerin yer aldığı gizli belgeler dışarıyla paylaşıldı ve bu durum onlara zarar verebilir. Daha önceki vakalardan, kurbanların tanıkların ve soruşturmayı yürütenlerin ortadan kaybolduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.     

BM yetkilisi Anders Kompass'ın sızdırdığı BM belgelerinde, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Fransız barış gücü askerlerinin, çocukları yiyecek ile kandırarak taciz ettiğine ilişkin bilgiler yer almıştı.

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