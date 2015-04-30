BM Raporu: Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Fransız askerler çocuklara tecavüz etti!

Birleşmiş Milletler'de çalışan Anders Kompass'ın sızdırdığı rapora göre, Fransız askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çocuklara, barış gücü görevi esnasında tecavüz etti.

Birleşmiş Milletler’de çalışan Anders Kompass’ın sızdırdığı raporda, Fransa askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde, savaş nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan çocuklara tecavüz ettiği ortaya çıktı. Raporun BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Aids Free World tarafından hazırlandığı açıklandı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Kompass’ın, müdürlerinin konu hakkında harekete geçmemesi nedeniyle yayınladığı raporda, askerlerin aralarında dokuz yaşında olanların da bulunduğu çocuklara Bangui’deki bir bakım merkezinde tecavüz ettiği yer aldı. Raporda, Fransız askerlerinin Aralık 2013 ile Haziran 2014 arasında, Afrikalı çocukları gıda ve parayla kandırarak istismar ettiği ve 10 çocuğa tecavüz edildiği vurgulandı. Kompass’ın görevinden uzaklaştırıldığı ve protokol ihlali nedeniyle ceza alabileceği belirtildi.

Cinsel istismar yaygın

BM barış koruma görevi esnasında yaşananların bulunduğu rapordaki iddialar hakkında Guardian’a konuşan Aids Free World’ün direktörlerinden Paula Donovan, “Barış gücü personeli tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen cinsel istismar ve Birleşmiş Milletler’in mağdurlara dehşete düşüren şekilde önem vermemesi mide bulandırıcı, ama korkunç gerçek şu ki, bu olay yaygın” dedi.

'En ağır yaptırımlar uygulanacak'

Paris Başsavcılığı konuyla ilgili ön soruşturma başlattı. Fransız yetkililerin konuyla ilgili açıklamalarında, “Savunma Bakanlığı, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli önlemleri aldı ve almaya da devam edecek. Eğer doğruluğu kanıtlanırsa, sorumlulara en ağır yaptırımların uygulanmasından emin olunacak” denildi.