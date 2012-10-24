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Yaşam

Madagaskar'ı izlemeye giden çocuklara 'Paranormal' şok!

Anneleri çığlık atmaya başlayan çocuklarını salondan güçlükle çıkardı

24 Ekim 2012 18:27

İngiltere’nin Nottingham kentindeki bir sinema belki de tarihinin en “korkunç” günlerinden birine sahne oldu.

“Madagaskar 3” adlı çizgi filmi izlemek üzere salonu dolduran çocuklar sezonun en iddialı korku filmlerinden olan “Paranormal Activity 4” filminin başlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Anne babalar panik halinde çocuklarını sinema salonundan çıkardı.

İnternet gazetesi Huffington Post’un haberine göre sinema yetkilileri teknik bir arıza nedeniyle böyle bir yanlışlık yapıldığını açıkladı.

O gün sinemada bulunan çocuklardan 8 yaşındaki Dylan’ın annesi Natasha Lewis yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Film başlayınca ortada yanlış bir şey olduğunu anladım. Gösterilen film yetişkinleri bile yerlerinden zıplatacak kadar korkutuyor. Küçük çocukların yüzlerinde beliren dehşeti düşünebiliyor musunuz?”

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