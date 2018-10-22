Çocuklara pamuk şeker dağıtıldı, ailelerine parti projeleri anlatıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - CHP Aydın Parti Okulu üyeleri, \'Şekerle gülen yüzler\' projesi kapsamında, kırsal bölgede bulunan çocukları ziyaret edip, onlara pamuk şeker verdi. Bazı üyeler, çocukların aileleriyle de bir araya gelerek, CHP\'nin projelerini anlattı.

CHP Parti Okulu tarafından \'Şekerle gülen yüzler\' projesi hazırlandı. Kırsal bölgedeki çocukların sevindirilmesi, ailelerine de CHP\'nin çalışmalarının anlatılmasının hedeflendiği proje kapsamında partililere \'Parti Okulu\' eğitimi verildi. Eğitimi tamamlayan partililer, kırsal mahallelere gidip, makinede taze olarak yaptıkları pamuk şekerleri çocuklara verdi; boyalarla çocukların yüzleri boyandı. Danışman eğitmen Tuba Özturlar, parti okulu üyeleri Aylin İşgören, Dursun Evren, Mehmet Sarı, Onur Kocabaş ve Belma Karıncalı\'nın katıldığı programda çocuklara balon da dağıtıldı. Bazı üyeler ise yaklaşan yerel seçim öncesi CHP\'nin programlarını çocukların ailelerine anlattı. Parti Okulu danışmanı Tuba Özturlar, yaptıkları proje ile çocukların çok eğlendiğini ve ailelerinin de kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI