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Yaşam

Çocuklara oyuncak veren fast-food restoranları incelemeye alınıyor

Bir vatandaş "fast food" restoranlardaki yiyeceklerin yanında çocuklara çizgi film karakterlerinin oyuncaklarının verilmesiyle ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu

16 Ocak 2018 00:33

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), hazır yemek (fast food) restoranlarında ürünlerin yanında verilen promosyonların çocukların yiyecek içecek tercihlerini etkilediğini savunan vatandaşın başvurusunu inceleyecek.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bir vatandaş "fast food" restoranlardaki yiyeceklerin yanında çocuklara çizgi film karakterlerinin oyuncaklarının verilmesiyle ilgili kuruma başvuruda bulundu.

Çocukların küçük yaşta "fast food" olarak adlandırılan yemek kültürüne alışmasında özellikle zincir halinde faaliyet gösteren firmaların rolünün büyük olduğunu kaydeden başvurucu, çocuk menüleri yanında sevilen çizgi film kahramanlarının oyuncaklarının verilmesinin, yaşları sebebiyle bu oyuncaklara olan zafiyeti kullanılan çocuklara "fast food" yeme kültürünü aşıladığını belirtti.

Başvurucu, promosyonlarla çocukların hem küçük yaşta sağlıksız beslenmelerine neden olunduğunu hem de gelecekte bu yemek kültürüne alışmış bir birey olarak bu kültürün sadık müşterileri haline gelmelerine yol açıldığını ifade etti.

Promosyonların engellenmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurduğunu ancak cevap alamadığını bildiren başvurucu, KDK'den oyuncak sebebiyle "fast food" ürünlerin tercih edilmesinin çocuklar açısından hak ihlali oluşturduğunun tespitine ilişkin karar verilmesini istedi.

Başvuru üzerine KDK, gerekli inceleme ve araştırmaya başladı.

 

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