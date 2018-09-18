“Çocuklara karşı tutarlı olun"

İSTANBUL, (DHA) - UZMAN Klinik Psikolog Kahraman Güler,\"Ailelerin çocuklarını etkin bir şekilde dinlemeleri ve çocuklarına karşı davranışlarında tutarlı olmaları gerekiyor\" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Kahraman Güler, ebeveynlerin çocuklarıyla daha iyi iletişim kurması için önerilerde bulundu. Ailelerin çocuklarına çok zaman ayırması gerektiğini belirten Güler, \"Çocuğunuzla geçen zaman asla boşa geçmiş zaman değildir. Tüm dikkatinizi ona yoğunlaştırın. Bu nedenle de, başka bir işle meşgulken değil, kendinizi rahat hissettiğinizde çocuğunuzla ilgilenerek, anne ya da baba olmanın keyfini çıkarın. Çocuğu sevmek, ona bolca ve pahalı oyuncak almak değil onunla ortak faaliyetleri paylaşmak, ona zaman ayırmak, onunla oyun oynamaktır. Çocuğa sevgiyi, sözle ifade etmenin ötesinde, eylemle ona bu duyguyu yaşatmak gerekiyor\" diye konuştu.

“ÇOCUĞUNUZU BAŞKA ÇOCUKLARLA KARŞILAŞTIRMAYIN”

Aşağılamanın, suçlamanın, çocuk adına karar vermenin yerine, çocuğu dinlemek gerektiğini vurgulayan Güler, “Anne ve babasının kendisini dinlediğini gören çocuk duygularını ifade etme olanağı bulur. Aldığı tepkilerle \'anlaşıldım\' duygusunu yaşar, böylelikle rahatlar. Çocuğunuza karşı davranışlarınızda tutarlı olun. Kendi içinizde çelişkili davranışlarda bulunmanız ya da anne ve babanın birbiriyle çelişen biçimde davranması, çocuğu \'doğruyu bulma\' konusunda zorlar. Çocuğunuzu başka çocuklarla karşılaştırmayın. Çocuk, anne babası tarafından önemsenmek, değerli bir insan olarak kabul edilmek ihtiyacındadır. Onun diğer çocuklarla karşılaştırılması, kendini değerli bir insan olarak görmesini engeller. Çocuğun kendine özgü, bağımsız bir birey olarak kabul edilmesi, ruh sağlığının temelini oluşturur\" ifadelerini kullandı.

“KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SÖZLER SÖYLEMEYİN”

Çocuğun yanında tartışmamak gerektiğini söyleyen Güler, “Çocukların sizi rol-model aldığını ve ileride sizin kendi aileniz gibi bir aile kuracağını unutmayın. Disiplin konusunda görüş birliği içinde olun. Birinizin kızdığı davranışa diğeriniz hoşgörüyle yaklaşırsa çocuk karmaşa yaşayacaktır. Aileden biri sert davranırken diğeri yumuşak davranırsa çocuğun kişiliği dengeli gelişemez. Çift yönlü davranış çocuğu yalancılığa ve ikiyüzlülüğe iter, kendine güveni azaltır ve başarısını düşürür. Çocuğunuza \'sana güveniyorum, elinden geleni yapacağına inanıyorum\' mesajı verin. Asla \'bu kafayla giderse\', \'ben demedim mi\' diye başlayan sözler söylemeyin; işe yaramaz. Yaramazlık yapan veya kusurlu bir iş gören çocuklara \'haylaz\', \'beceriksiz\', \'aptal\' gibi küçük düşürücü sözler söylemekten kaçının” dedi.

“ÇOCUĞA SORUMLULUK VERİN”

Ailelerin çocuklarının beğenilecek, takdir edilecek yönlerini bulmasını ve bu davranışlarını övmesini tavsiye eden Güler, “İçinden sevmek diye bir sevgi türü yoktur.Çocuklarınızı dinleyin. Eğer çocuklarınızın problemlerini dinlemezseniz, onlar da sizin bulduğunuz çözümleri dinlemezler. Başka konularda anlatacakları konusunda kendinizden uzaklaştırmış olursunuz. Çocuklar, söylediklerimize değil, yaptıklarımıza bakarlar. Söylediklerimizle yaptıklarımız uyumlu olmalı. Onların yapmasını istemediğiniz davranışları siz de onların önünde yapmayın. Çocuklarınızın önünde sigara içmeyin. Yaşına uygun yapabileceği görevler verin sorumluluk duygusunu arttırmaya çalışın. Çocuğa sorumluluk duygusu verilmesi kabiliyet ve becerilerin ortaya çıkmasını sağlar. Çocuğunuza kendi odasında ders çalışacak imkânlar sunun ve çalışmalarını takip edin. Çalışmalarını takip ederken de onun dikkatini bozacak davranışlar sergilemeyin. Sık sık odasına girerek “\'devin bitti mi, kaçıncı sorudasın\' gibi sorularla çocuğunuzu rahatsız etmeyin” diye konuştu.

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