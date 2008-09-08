Çocuklar Vista'ya emanet!

Yeni PC'ler XP'ye dönüyor

Windows XP'ye talep patlaması!

Bilgisayar ve internet güvenliği konusunda piyasada yer alan ebeveyn kontrol programını son işletim sistemi Vista’nın içine alan Microsoft, bu sayede çocukların zararlı içeriklere karşı korunmasını sağlamayı hedefliyor.Daha önce XP işletim sistemi için ‘Gözcü’ adlı ebeveyn kontrol programını Türkiye’de ücretsiz olarak kullanıcılara sunan şirket, Vista sisteminin içinde de bunun benzeri bir uygulamayı barındırıyor.Bilgisayarda yapılacak olan birkaç küçük ayarın ardından çocukların zararlı içerik ve yabancı tehlikelere karşı korunmasının yolu açılıyor.Vista’nın güvenlik sistemi içindeki bu özellikler beş başlık altında toplanıyor. Bunlar, “süre limitleri”, “oyun sınırlamaları”, “web içerik filtreleme”, “uygulama denetimleri” ve “detaylı kullanım raporları” şeklinde sıralanıyor.Bilgisayar kullanımı için süre limitleri özelliği sayesinde ebeveynler, çocuklarının bilgisayar başında ve çevrimiçi harcayacakları süreyi belirleyebiliyor. Oyun sınırlamaları sayesinde ise, çocukların bilgisayarlarında oynadıkları oyunların olgunluk seviyesi belirleniyor.Listede yer alan web içerik filtreleme fonksiyonu, çocuklarının ziyaret ettikleri internet sitesinin seçilebilmesini sağlarken, uygulama denetimlerini kullanan ebeveynler, çocuklarının kullanabilecekleri uygulamalara birtakım kısıtlamalar getirip yasadışı ya da istenmeyen yükleme yapılmasının önüne geçebilirler.Detaylı kullanım raporları sayesinde, ebeveynler, çocuklarının bilgisayarlarını ve internet alışkanlıklarını detaylı olarak görebiliyorlar. Öte yandan Microsoft’un işletim sistemi tarafında en ciddi rakiplerinden Apple’ın Mac OS sisteminde de ‘ebeveyn kontrol programları’ yüklü olarak geliyor. Apple kullanıcıları “ayarlar” bölümünden ilgili güvenlik çözümlerini devreye alabiliyorlar.Windows Vista’nın içindeki güvenlik uygulamalarına, ‘denetim masası’ bölümünden ulaşılıyor. Bilgisayarda önce ‘ebeveyn denetimleri’ ardından da ‘kullanıcı denetimleri’ ekranına girildiğinde, bu denetimlerin açık olması için ilgili bölümü işaretlemek gerekiyor.Ardından da tüm fonksiyonlar buradan görüntülenebiliyor.Bilgisayar kullanım zamanın, istenilen dilimlere göre ayarlanması için ‘zaman kısıtlamaları’ bölüme girmek gerekiyor. Buradaki takvim üzerinde, saat dilimlerinden, “izin verilen” ve “engellenen” alanlar işaretleniyor. Bu bölümde belirlenen kullanım süresinin sona ermesine 15 dakika kala, bilgisayar otomatik olarak bir hatırlatma mesajı veriyor. 1 dakika kala ise sürenin bitmek üzere olduğu vurgulanıyor. Kullanıcı bu süre içinde bilgisayarı kapatmamış ise, veriler kaydedilerek sistem otomatik olarak kapanıyor.Oyunların derecelendirilerek hangi oyunların oynanabileceği de Vista’daki güvenlik sisteminde ayarlanabiliyor. ‘Oyun denetimleri’ bölümüne gerildiğinde belirli özelliklere göre kategori halinde listelenen oyun türleriyle ilgili olarak ‘oynayabilir’ veya ‘oynayamaz’ ibareleri işaretlenebiliyor.‘Etkinlik görüntüleyici’ bölümünde, ebeveyn kontrol programı çerçevesinde kullanılan bilgisayar ve internetle ilgili raporların alınması sağlanıyor. Burada ‘en çok ziyaret edilen 10 internet sitesi’, ‘en çok engellenen 10 internet sitesi’, ‘dosya yüklemeleri’, ‘toplam oyun süresi’ ve ‘e-posta iletişim bilgileri’ gibi verilere ulaşmak mümkün oluyor.