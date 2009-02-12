'Çocuklar, Terörle Mücadele Yasası’ndan çıkarılsın'

DTP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, Terörle Mücadele Yasası kapsamından çocukların çıkarılmasını öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sundu.



Bayındır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hazırladığı kanun teklifi hakkında bilgi verirken, çeşitli gösterilerde gözaltına alanın ve yaşları 15 ila 18 arasında değişen çocukların, "işkence ve kötü muamele gördüklerini" iddia etti.



Bu durumun bir insan hakları ihlali olduğunu savunan Bayındır, 2006 yılından günümüze kadar geçen 2 yıl 9 aylık sürede gözaltına alınan, yargılanan ve tutuklanana çocuklarının sayısının binleri bulduğunu söyledi.



‘Çocuklar gözaltına alınıyor’



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezisinin ardından Van, Hakkari, Adana, Mersin, Şırnak'ta çıkan olaylarda "demokratik ve meşru" gösterilere katılan çocukların gözaltına alındığını iddia eden Bayındır, 15 yaşın altında olan çocukların, çocuk mahkemelerinde, 15 yaşından büyük olanların da ağır ceza mahkemelerinde yargılandığını anlattı.



Bayındır, 15 Şubat 2008 tarihinde Yahya Menekşe adlı çocuğun panzer altında kalarak öldüğünü ileri sürerek, Menekşe'nin cenaze törenine katılan arkadaşlarının da gözaltına alınarak Terörle Mücadele Yasasına muhalefetten yargılandığını bildirdi.



Bayındır, basın toplantısında "kalem tutan eller yargılanmasın" diyerek, eline kalem ve defter aldı.



Bayındır'ın Meclis Başkanlığına sunduğu teklif, 15 yaş altı ve 15 yaş üstü çocukların yargılanmasına ilişkin düzenleme içeren Terörle Mücadele Yasasının 9 ve 13. maddelerinin kanundan çıkarılmasını öngörüyor.

