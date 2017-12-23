"Çocuklar ölmesin" sözleri nedeniyle hapis cezası alan Ayşe Öğretmen'in avukatı: İtiraz edeceğiz!

Diyarbakır’dan geçtiğimiz yıl telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan Öğretmen Ayşe Çelik’e aldığı ceza tebligat yoluyla bildirildi. İki ay önce anne olan Ayşe Çelik en geç 10 gün içinde kızı Deran ile birlikte hapse girecek. Cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocuk sayısı Temmuz ayında 668 idi. Bu rakama Deran bebek de eklenmiş olacak.

Ayşe Çelik’in Avukatı Mahsuni Kahraman konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yasal olarak Çelik’in küçük bebeği nedeniyle bebek 6 aya gelene kadar infazının ertelenebileceğini belirtti, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Tanrıkulu: Tekliflerimiz görmezden gelindi

Evrensel gazetesinden Sinem Uğurlu’ya değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Ayşe Öğretmen davasının Türkiye’de ölümlere karşı çıkan, barış isteyen insanların hem toplumsal hem yargı lincine tabi tutulduğunu gösteren en çarpıcı örneklerinden bir tanesi olduğunu” söyledi. “Ölümlere karşı çıkıp yargılanmanın ve ceza almanın Türkiye’ye özgü yargı pratiğine dönüştüğünü” söyleyen Tanrıkulu, çok daha üzücü ve vahim olanın “Çocuklar ölmesin” diyen birinin çocuğuyla birlikte hapse girecek olması olduğunu kaydetti.

Tanrıkulu, yasa tasarısı önerileriyle bebek ve çocuk sahibi kadınların cezalarını hapis dışı yöntemlerle çektirilmesi, başka bir tedbire dönüşmesi noktasında tekliflerinin görmezden gelinerek yok sayıldığını belirtti. Tanrıkulu sözlerini şöyle sürdürdü:

“700’e yakın çocuk anneleriyle beraber hapiste tutulmakta. Bu hukuksuz ve vicdansız uygulamanın Ayşe Öğretmen bebeğiyle birlikte hapse girmeden son bulması gerekir. Bu ülkeyi zulümle yönetmeye alıştılar. Her şey için KHK çıkarılıyor. Madem bir KHK’de bu konu için çıkarsınlar. KHK ile hiç olmasa bunu yapsınlar, çocukları bebekleri hapisten kurtarsınlar”.

Avukat: İtiraz edeceğiz

Ayşe Çelik’in avukatı Mahsuni Kahraman da 1 yıl 3 ay hapis cezası kararının tebligatının ellerine ulaştığını söyleyerek, karara ilişkin 10 gün içinde başvuruda bulması gerektiğini, bu hafta içerisinde karara itiraz için başvuruda bulunacaklarını kaydetti.

0-6 ay arasında bebekleri olan annelerin infazının bebek altıncı ayına gelene kadar ertelenebildiğini belirten Kahraman, “Böyle bir başvurumuz olacak. Bebeğin altı ayını olduracağı nisan ayına kadar infazın ertelenmesini bekliyoruz” dedi.

Ayşe Öğretmenin herhangi bir şiddet çağrısı yapmadığına dikkat çeken Kahraman, “Çocuklar ölmesin anneler ağlamasın’ konuşmasını tüm Türkiye canlı yayından duydu. Karar ifade hürriyetini hedef aldı. Anayasa mahkemesine başvurusu var. Bu anlamda kamuoyu bu karara karşı çağrı yapmalı. Anayasa Mahkemesi bu konuyu öncelikle görüşebilir.”

Çocuklar, cezaevinde anneleriyle birlikte kalıyor

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin sorusuna Adalet Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, anneleriyle cezaevinde kalan çocuk sayısının Ağustos ayında 668 olduğu açıklanmıştı. Cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuk sayısı Nisan ayında 560 idi. Geçen 90 günlük sürede ise 108 çocuk daha cezaevine girdi ve bu sayı Ağustos ayında 668’e ulaştı. Öte yandan Adalet Bakanlığı’nın cezaevinde kaç tane hamile mahpus olduğunu, doğum esnasında veya sonrasında kaç çocuğun yaşamını yitirdiği gibi bilgileri ‘bilmediği’ ortaya çıkmıştı.

Ne olmuştu?

Kanal D’de Beyazıt Öztürk’ün canlı yayınlanan programına telefonla katılarak Diyarbakır’dan aradığını ve Ayşe Çelik adında bir öğretmen olduğunu belirten konuk şunları söylemişti:

“Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar medyada çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık! İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın.”

Öğretmenin sözlerinin ardından, hassasiyeti için kendisine teşekkür eden Öztürk, “Elimizden geldiğince biz de duyurmaya gayret ediyoruz, emin olun. Ama bu söyledikleriniz bir kez daha bize ders oldu. Daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Oradaki insanlara selam olsun” demişti.

Daha sonra bir açıklama yapan Öztürk, Ayşe Öğretmen’in sözleri nedeniyle özür dilemişti, ancak hem Çelik, hem de programın sunucusu Beyaz ve program sorumlusu hakkında ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen program sunucusu Beyazıt Öztürk ifadesinde "o anda ne yaptığımın farkında değildim" diyerek özür dilemişti. Ayşe Çelik hapis cezası alırken, Beyaz hakkında dava açılmamıştı.

Ayşe Çelik'e destek olmak için Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplanarak aynı açıklamayı yapan ve kendilerini "ihbar eden" 38 aydın, sanatçı, gazeteci ve yazar ise Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada beraat etmişti.