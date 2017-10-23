Anne olan Ayşe Öğretmen: Evlat kaybetmenin acısı çok büyük olsa gerek

Telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan öğretmen Ayşe Çelik, önceki gece 21.45 sıralarında özel bir hastanede kız çocuğu dünyaya getirdi. "Annelik duygusu bambaşka bir şeymiş" diyen Çelik, "Evladını kaybeden bütün annelere rabbim yardım etsin. Evlat kaybetmenin acısı çok büyük olsa gerek" ifadesini kullandı.

Beyaz Show’a bağlanarak, "Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın" ifadesini kullanan Çelik şunları söylemişti:

“Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar medyada çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık! İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın.”

Bu sözleri üzerine Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’dan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim’de onanmıştı.

"Annelik duygusu bambaşka bir şeymiş"

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’a konuşan Çelik şunları kaydetti:

“Şu an çok mutluyum. Duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum. Annelik duygusu bambaşka bir şeymiş. Çocuğunun kılına zarar gelsin istemiyor insan. Deran’ı kucağıma alırken dahi özene bezene davranıyorum. Evladını kaybeden bütün annelere rabbim yardım etsin. Evlat kaybetmenin acısı çok büyük olsa gerek. Rabbim kimseye yaşatmasın.”

Eski Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nesrin Nas Ayşe Çelik'in Daren bebek ile olan fotoğrafını paylaştı. Nas fotoğrafa şu notu düştü:

İşte Daren Bebek, Ayşe Öğretmen ve sevgili arkadaşım Gülseren. Daren Bebek annesinin hapishanede en büyük destekçisi ve arkadaşı olacak.