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Tebligat geldi; Ayşe Öğretmen 10 gün içinde hapse girecek!

Beyaz Show’da söylediği “Çocuklar ölmesin” sözleri nedeniyle hapis cezası alan Ayşe Çelik, 2 aylık kızı ile birlikte hapse girecek

23 Aralık 2017 02:50

Telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için “Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan öğretmen Ayşe Çelik’e aldığı ceza tebligat yoluyla bildirildi. İki ay önce anne olan Ayşe Çelik en geç 10 gün içinde kızı Deran ile birlikte hapse girecek.

Ne olmuştu?

8 Ocak 2016 Cuma akşamı Kanal D'de yayınlanan, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu BEYAZ SHOW programına telefonla katılan öğretmen Ayşe Çelik şunları söylemişti:

"Türkiye’nin Güneydoğusunda neler olur bittiğinin farkında mısınız?

Burda doğmamış çocuklar, anneler, insanlar öldürülüyor.

Sanatçı olarak, insan olarak, bir şekilde siz de yaşananlara sessiz kalmamalısınız, bir şekilde “Dur” demelisiniz.

....

Burada yaşananlar ekranlarda, medyada çok farklı aktarılıyor.

Sessiz kalmayın... Görün, duyun ve artık bize el verin.

Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın."

İzleyiciler bu sözleri alkışlayınca Beyaz Ayşe Çelik'e teşekkür etmiş ve onu bir daha alkışlatmıştı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Ötürk ifadesinde "o anda ne yaptığımın farkında değildim" diyerek özür diledi.

Ayşe Çelik'e destek olmak için Ankara, İstanbul ve İzmir'detoplanatak aynı açıklamayı yapan ve  kendilerini "ihbar eden" 38 aydın, sanatçı, gazeteci ve yazar ise Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada beraat etti.  

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