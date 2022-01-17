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Eğitim

Çocuklar İçin Oyunlarla Matematik Atölyesi'yle eğlenerek matematik öğrenenlerin sayısı artıyor

17 Ocak 2022 11:04

Çocuklara matematiği sevdirmeyi, günlük hayatla olan bağını görmelerin sağlamak için oluşturulan Çocuklar İçin Oyunlarla Matematik Atölyesi, matematiğe karşı yanlış algılar oluşmadan çocukların matematikle ilişkisini güçlendirme amacını taşıyor. Atölyeyle birlikte eğlenerek matematik öğrenenlerin sayısı artıyor.

Can Gürses'in kurucusu olduğu Çocuklar için Oyunlarla Matematik Atölyesi, Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor, farklı merkezlerde aynı program yürütülüyor.

2. sınıftan 8. sınıfa kadar olan yaş gruplarına hitap eden atölye okul dönemi boyunca sürerken 2020 Eylül döneminden itibaren başlayan online dersler de devam ediyor.

Atölyeyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın 

TIKLAYIN | 10 soruda Çocuklar İçin Oyunlarla Matematik Atölyesi

 

 

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