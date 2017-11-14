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Kültür-Sanat

Çocuklar için kitap fuarı açıldı

İSTANBUL,(DHA)- “DÜNYA Çocuk Kitapları Haftası” dolayısı ile Bağcılar’da 14-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 2

14 Kasım 2017 17:14

İSTANBUL,(DHA)- “DÜNYA Çocuk Kitapları Haftası” dolayısı ile Bağcılar’da 14-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 2. Çocuk Kitapları Fuarı \'nın açılışı bugün yapıldı. Açılış töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Gençlerimiz daha çok bilgisayar ve tabletlerle ilgileniyor. Kitaba daha çok zaman ayırmamız gerekiyor. Herkes yatmadan önce mutlaka yarım saat kitap okusun” dedi.

“FUARI GEZİN BEĞENDİĞİNİZ KİTAPLARI ALIN VE OKUYUN”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “İki hafta açık kalacak bu güzel ortam tüm çocuklarımıza hayırlı olsun. Fuarı gezin kitapları inceleyin sonra da beğendiğiniz kitapları alıp okuyun. Kitapları okumak için alın. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da öğrencileri selamladı.

FUARDA 25 BİN KİTAP STANDLARDA

Kurdele kesiminin yapılmasının ardından çocuklar stantlara koştu. Çocukların cıvıltısı ve gülen yüzleri fuar alanını bayram yerine çevirdi. Fuarda 14 yayınevinden aralarında Dünya Klasikleri’nden Türk Dünyası’nın ölümsüz eserlerine kadar 35 bin kitap yer alıyor. 2. Çocuk Kitapları Fuarı 26 Kasım tarihine kadar öğretmen, öğrenci ve velilere hizmet verecek.

(FOTOĞRAF)

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