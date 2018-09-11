Çocuklar için beslenme uyarısı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da diyetisyen Ceren Türk Balcı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayı günler kala, okul çağındaki çocuklar için ailelere beslenme uyarısında bulundu.

Menteşe\'deki özel bir hastanede görevli diyetisyen Ceren Türk Balcı, okul çağının büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu dönem olduğunu, bu dönemde kazanılan beslenme alışkanlıklarının, çocukların gelecekte kaliteli yaşam sürmelerine zemin hazırladığını ifade etti. Diyetisyen Balcı, \"Çocukların yetersiz veya aşırı beslenmesinde kansızlık, vitamin ve mineral yetersizlikleri gözlenmektedir. Bununla beraber obezite, zayıflık, büyüme ve gelişme geriliği, vücut direncinin düşmesiyle sık tekrarlayan enfeksiyon hastalıkları gibi sağlık problemleri oluşmaktadır. Yapılan çalışmalarda; çocukların dengeli beslenmedikleri zaman, okul yaşantısında da algılamada ve dikkatini toplamada güçlük çektiği gözlenmiştir\" dedi.

Diyetisyen Balcı, çocukların düzenli beslenmesi için ailelere şu önerilerde bulundu:

\"Gün içeresinde en önemli öğün olan kahvaltıyı alışkanlık haline getirerek güne başlatabiliriz. Kahvaltısında mutlaka peynir, yumurta ve süt tüketmesine özen gösterin. Kemik ve diş gelişimi için kalsiyumdan zengin olan süt, peynir ve yoğurdu gün içerisinde tüketmesini sağlayın. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmeklerden, pirinç yerine bulgur pilavı tüketmesini sağlayın. Günde 3-4 porsiyon meyve tüketimi vitamin açısından zengin olduğu için bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olacaktır. Posa açısından önemli meyvelerin suyu yerine, meyvenin kendisini tüketmesi daha faydalı olacaktır. Et, tavuk, balık ve kuru baklagiller demir ve protein açısından zengin olduğu için beslenmelerinde yer açın. Sebze sevmeyen çocuklar için onların dikkatini çekebilecek şekilde sunum tabakları hazırlamayı deneyin. Ara öğünlerde atıştırmalıklar olarak cips, asitli içecekler veya paketli ürünler yerine evde yapılmış sandviçler, az yağlı kekler, süt, ayran gibi besinler sağlıkları için daha faydalı olacaktır. Beslenme gibi spor da önemli bir alışkanlıktır. Erken yaşta kazandırılan egzersiz alışkanlığı çocuklarımızın büyüme ve gelişmesinde katkı sağlayacaktır.\"

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