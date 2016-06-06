Çocuklar için Barış Hemen Şimdi Girişimi: Sokağa çıkma yasaklarında en az 80 çocuk hayatını kaybetti

Çocuklar İçin Barış Hemen Şimdi Girişimi, 4 Haziran ‘Uluslararası Çatışmalarda Etkilenen Çocuklar günü’ için yayımladığı basın açıklamasında, sokağa çıkma yasakları sırasında en az 80 çocuğun yaşam hakkının ihlal edildiğini belirterek, hak ihlalini gerçekleştirenlerin cezasız kalmamasını talep etti.

Agos'un haberine göre yazılı açıklama yapan Çocuklar için Barış Hemen Şimdi Girişimi, BM’nin belirlediği Uluslararası Çatışmalarda Etkilenen Çocuklar gününde, çocukların yaşam hakkının ihlal edildiğini hatırlattı.

Savaşın en çok çocukları etkilediğini hatırlatan Girişim, “Devletin, çocukların yaşam hakkını her şekilde korumakla yükümlü olduğunu bir kere daha hatırlatıyor, bu hak ihlalini gerçekleştirenlerin cezasız kalmaması talep ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’nin resmi kanunu olan Çocuk Koruma Kanunu’nu hatırlatan Girişim, “Taraf Devletler, silahlı çatışma halinde kendilerine uygulanabilir olan uluslararası hukukun, çocukları da kapsayan insani kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak yükümlülüğünü üstlenirler” ifadelerini kullandı.

Girişim’in açıklamasına göre, 16 Ağustos 2015 tarihinden bu yana 7 İldeki, en az 22 ilçede devam eden sokağa çıkma yasaklarında en az 80 çocuk hayatını kaybetti. Çocuklar, açılan ateş sonucu, sağlık hizmetine erişemediği için veya çatışma atıkları nedeniyle hayatlarını kaybetti

TİHV sokağa çıkma yasaklarına ilişkin raporları ile insan hakları ihlali günlük raporlarından alınan verilere göre hayatını kaybeden çocukların bilgileri şöyle:

1. Cemile Çağırga (10)

2. Özgür Taşkın(18)

3. Bünyamin İrci(14) 1

4. Muhammed Tahir Yaramış (35 günlük)

5. Selman Ağar(10)

6. Osman Çağlı (18)

7. Mehmet Sait Nayici(16)

8. Elif Şimşek(8)

9. Berat Güzel(12)

10. Vedat Akcanım (17)

11. Deniz(17)

12. Barış Çakıcı(10)

13. Doğan İnce(16)

14. Şeyhmus Düşerge(18)

15. Helin Şen(12)

16. İdris Cebe(18)

17. Ferhat Gensür(17)

18. Mehmet Reşit Arıcı(17)

19. Hakan Doğan(15)

20. Rozerin Çukur(17)

21. Murat Menekşe(13)

22. Erhan Keskin(18)

23. İbrahim Akhan(15)

24. Doğan İşi (18)

25. Miray İnce(3 aylık)

26. Hüseyin Ertene(16)

27. Hüseyin Selçuk(5)

28. Bişeng Goran(12)

29. Nidar Sümer(17)

30. Garip Mubarız (18)

31. Yakup Isırgan(18)

32. Yusuf Akalın(12)

33. Büşra Akalın(10)

34. Hayrettin Şınık(10)

35. Hüseyin Paksoy(16)

36. Selman Erdoğan

37. Sultan Irmak(16)

38. Abdullah Gün(16)

39. Tahir Akdoğan(16)

40. Sabri Sezgin(18)

41. Ferhat Karaduman(16)

42. Nursel Dalmış(18)

43. Murat Şimşek(16)

44. Mustafa Gasyak(16)

45. Kasım Yana(18)

46. Ekrem Sevilgen(17)

47. Hasan Ayaz(14)

48. Yılmaz Geçim (15)

49. Mesut Özer(17)

50. Cengiz Gerem(15)

51. Hakkı Külte(13)

52. Veysi Bademkıran(17)

53. Yasemin Çıkmaz(17)

54. M. Emin İdim (çocuk)

55. Tahir Çiçek(çocuk)

56. Meryem Akyol(17)

57. Hüseyin Kayaalp(16)

58. Harun Çağlı(4)

59. Ayşenur Geçit(6)

60. Reşit Eren(17)

61. Axin Kanat(16)

62. İbrahim Bilgin(18)

63. Mehmet Mete Kutluk(11)

64. Necati Öden(18)

65. Aydın Mete(16)

66. Mazlum Kapalıgöz(17)

67. Orhan Abay(16)

68. Sevilay Yıldız(15)

69. Fatma Eraslan(13)

70. Mete Ağırhan(15)

71. Ahmet Varlı(15)

72. Veli Aşar(18)

73. Ramazan Gümüş(14)

74. Hidayet Tek(4)

75. Bayram Tatar(16)

76. Özgür Çelenk(18)

77. Rahime Sanır(14)

78. Esra Şalk(2)

79. Müslüm İlhan (8)

80. Enes Erdem (9)