Çocuklar için 365 hayal belirlendi

İSTANBUL, (DHA) - ESENLER Belediyesi, ilçedeki çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı. \"365 Gün 365 Çocuk 365 Hayal\" projesi ile 6-15 yaş arasındaki 365 çocuğun hayalleri sürprizlerle gerçekleştirilecek .

Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle minik öğrenciler, hayallerine bir adım daha yaklaştı.

İlçe genelinde bulunan 39 ilkokula ve ortaokula yerleştirilen hayal kumbaralarına öğrenciler tarafından atılan hayaller gerçekleştirilmek üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından toplandı. Toplanan hayalleri gerçekleştirmek için kolları sıvayan Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden oluşan komisyon, çekiliş yaparak gerçekleştirilecek hayalleri seçti. 39 okulun yer aldığı proje ile hayaller 365 gün boyunca gerçekleştirilmeye devam edecek.

HAYALLER SÜRPRİZLERLE GERÇEK OLACAK

Proje kapsamında çocukların hayalleri, \"Oyuncak Hayalleri\", \"Gezi Hayalleri\", \"Etkinlik Hayalleri\", \"Mesleki Hayaller\" ve \"Öngörülemeyen Soyut-Somut Hayaller\" olmak üzere beş kategoriye ayrılacak. Örneğin, çocuğun oyuncak hayali, hediyenin okuldaki sırasının altına, evinin kapısının önüne, odasında yatağının üzerine, okul servisindeki koltuğunun üzerine bırakılması şeklinde sürprizlerle gerçekleştirilecek. Çocukların hayalleri, mevsimsel özellikler gibi gerekli şartların uygunluğuna göre 365 güne yayılacak.

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