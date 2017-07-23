'Çocuklar Duymasın' ekrana dönüyor: Geçen hafta çekmiş gibiyiz

Türkiye televizyon tarihinin uzun soluklu dizilerinden “Çocuklar Duymasın” ekrana dönüyor. Dizi bu akşam Kanal D’de başlayacak. Dizi oyuncuları "Çocuklar Duymasın"ın yeniden ekranlara dönmesiyle ilgili konuştular. Dizinin yeni bölümüyle ilgili Tamer Karadağlı, "Çocuklar Duymasın”, Türkiye’nin çok güzel bir rengiydi. Bu akşam izleyicimiz o renge yeniden kavuşuyor" derken oyuncu Pınar Altuğ da "Uzun aradan sonra izleyiciyle buluşmak bizi de çok heyecanlandırıyor ama diğer taraftan sanki son bölümü geçen hafta çekmişiz gibi bir duygu içindeyiz" dedi.

Hürriyet gazetesinden Sinem Vural'ın "15 senelik yolculuk Kanal D’de sürüyor" başlığıyla yayımlanan dizi oyunlarıyla yaptığı röportajın tamamı şöyle:

Türkiye televizyon tarihinin uzun soluklu dizilerinden “Çocuklar Duymasın” yeni bölümleriyle ekrana dönüyor. Dizi bu akşam Kanal D’de başlayacak. Yayınlandığı her sezonda milyonları ekrana kilitleyen dizinin efsane ekibi, heyecanlarını Kelebek okurlarıyla paylaştı.

- “Çocuklar Duymasın” efsanesi geri dönüyor. Dizi yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranında olacak. Neler söylemek istersiniz?

- Tamer Karadağlı: Bütün “Çocuklar Duymasın” sevenlerine hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel ve komik bölümler onları bekliyor. “Çocuklar Duymasın”, Türkiye’nin çok güzel bir rengiydi. Bu akşam izleyicimiz o renge yeniden kavuşuyor.

- Pınar Altuğ: Uzun aradan sonra izleyiciyle buluşmak bizi de çok heyecanlandırıyor ama diğer taraftan sanki son bölümü geçen hafta çekmişiz gibi bir duygu içindeyiz. Aramızdaki bu güzel bağın izleyiciye de yansıyacağını düşünüyoruz.

- Zeyno Günenç: Çok mutlu ve heyecanlıyım. 15 sene önce başlamış süper bir yolculuk şimdi Kanal D’de devam ediyor. Dördüncü kez yeniden başlıyoruz. Bu sanıyorum Türk dizi tarihinde bir ilk. Heyecanla yeniden buluşmayı bekliyoruz.

- Volkan Severcan: Kanal D ekranında yeniden başlayacak olmamızdan dolayı çok mutluyum. Heyecanla bu akşam seyirciyle buluşmayı bekliyorum. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte hâlâ ilk günkü coşkumuzla çalışıyoruz. Tüm “Çocuklar Duymasın” sevenlerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

- Melek Şahin: Sokakta rastladığım hemen herkesin “Tekrar başlayacak mı, başlasa da izlesek” dediği, tekrarlarının bile hâlâ izlendiği bir dizi “Çocuklar Duymasın”. Ve yeniden başladığımız için çok mutlu, çok heyecanlıyım. Kanal D’de yayınlanacak olması ise ayrı bir mutluluk.

- Suzan Kardeş: Ben de başlayacağını duyduğumda çok şaşırdım, bir o kadar da sevindim. Her şeyden önce tüm oyuncuların ve teknik ekibin bu işe bu kadar inanması, sanki ilk defa başlıyormuş gibi yoğunlaşması çok ilginç gelmişti bana. Bu son söylediğimi ekibe dahil olduğumda fark ettim. Ekibe katılmak zaten benim için heyecan verici, hiç beklemediğim ama olmasını çok istediğim bir şeydi. İzlerken hep “Bir bölüm bile oynasam, bir hikayem daha olur” derdim. Bu bana verilmiş çok güzel bir hediye.

Her türlü sıkıntıdan uzak bir akşam

- Alpaslan Özmol: “Çocuklar Duymasın” uzun yıllardır içinde olduğum bir proje. Artık aile gibi olduk. Kanal D ekranında yeniden başlayacak olmasından dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Hepimize hayırlı olsun.

- Ferdi Akarnur: Yayınlandığı ilk günden bugüne reyting rekorları kıran ve çok sevilen “Çocuklar Duymasın” dizimizin yeniden Kanal D’de başlayacak olmasından dolayı çok heyecanlıyım.

- Şükrü Koruyucu: Yıllardır çizgisini bozmayan, eğitici, öğretici, uyarıcı, bilgilendirici tam bir aile dizisi bu... “Çocuklar Duymasın”ın sevenleri ile bu kez Kanal D’de buluşması bende büyük bir sevinç yarattı.

- Alp Eren Khamis: Bu akşam çok zevkli, her türlü sıkıntıdan uzak, neşeli bir akşam olacak. Uzun zaman sonra tekrar ekranda olacağımız için çok mutluyum. Şimdiden iyi seyirler...

- Öykü Güven: Bundan 7 yıl önce farkında olmadan çok güzel bir yolculuğa başlamışım. Şu anda 14 yaşındayım ve şimdi o yolculuğa daha canla başla devam ediyorum. Çok mutluyum.

Yeni bölümlerinin başlayacak olması seyircide olduğu kadar bizde de heyecan yaratıyor.

Biz de bu akşamı ve ilk bölümü heyecanla bekliyoruz.

Doğru zamanda ve doğru kanalda olduğumuza inanıyorum. Hepimize hayırlı olsun.

Herkes bunu soruyordu

- Vatan Şaşmaz: Yine yeni yeniden efsane dizimizle izleyicinin karşısındayız işte... Yıllar geçmiş da olsa aynı tat, aynı dokuyla yine güldüreceğiz, düşündüreceğiz. Canlandırdığım Engin karakterinin Dekolte Kafa ile komik mücadelesi devam edecek.

- Mehmet Auf: Bizi bizden iyi bilen, sürekli hatırlayan ve hatırlatan muhteşem izleyicilerimiz, her gördüklerinde “Dizi devam edecek mi?” diye soruyordu.

Onlara büyük bir memnuniyetle “evet” diyebilmenin tadını çıkarıyoruz.



- Süleyman Yağcı: Bizi başına taç eden halkımıza minnettarız. Kanal D’ye, yapımcı-senarist Birol Güven’e, ekibine, yönetmenimize, setteki arkadaşlarıma ve oyuncu dostlarıma teşekkür ederim.

- Deniz Gök: “Çocuklar Duymasın” bu akşam gerçekten inanılmaz eğlenceli ve komik bir bölümle Kanal D ekranında olacak.

Yayınlandığı ilk günden itibaren efsane olmuş, reyting rekorları kırmış bir dizinin hem kamera arkası ekibinde hem de oyuncuları arasında olmak onur verici.

Heyecanla seyirciyle buluşmayı bekliyoruz.

Bu sezon izleyiciyi neler bekliyor? Yeni “Çocuklar Duymasın”ın önceki sezonlardan farkı ne olacak?



- Şükrü Koruyucu: Bu sezon izleyiciyi yepyeni maceralar bekliyor. Herkes ilk günkü heyecanını koruyor, bölümler yepyeni konular içeriyor.

Aile sıcaklığını hiç kaybetmemiş bir diziyiz, yeni sezonda da çok iddialıyız, herkesi seyre davet ediyorum.



- Serkan Balbal: “Çocuklar Duymasın”, Türk aile yapısını ve çatışmalarını güncel olaylarla harmanlayıp herkese kendinden bir şeyler bulduran bir senaryoya sahip. Değişmeyen, karakterlerin sıcaklığı ve bizden oluşları...