Çocuklar dünyayı Eyüpsultan'da tanıdı

İSTANBUL, (DHA) - EYÜPSULTAN Belediyesi Simurg Düğmeciler Bilgi Evi öğrencileri \'Puslu Dünya\' etkinliğiyle dünya kültürlerini tanıdı. Danslarıyla geceye damga vuran çocuklar, gecenin sonunda Hint danslarını sahneye taşıdı.

Simurg Bilgi Evleri’nde ders olarak gösterilen \'Dünyayı Tanıtalım\' programından etkilenen ve dünya kültürlerine ilgi duyan Simurg’un öğrencileri, öğretmenlerinin de yardımlarıyla \'Puslu Dünya’ adını verdikleri bir etkinlik düzenledi. Simurglu çocukların Kızılderili dansı ile başlayan program, birçok ülkeyi gezmiş ve bunu bir yaşayış biçimi olarak benimsemiş olan gezgin Şükran Onuk\'un konuşmaları ile devam etti.

\"İNSAN HER YERDE İNSAN, ÇOCUK HER YERDE ÇOCUK\"

Dünya kültürlerini ve farklı yaşayış biçimlerini anlatırken insanları asla dinine, ırkına veya yaşadığı bölgeye göre sınıflandırmamak gerektiğini çocuklara anlatan Şükran Onuk, \"Çocuk her yerde çocuk, kadın her yerde kadın. Herkes gülümserken ve ağlarken aynı şekilde bakıyor. Türkiye\'de doğan bir çocukla Japonya\'da doğan bir çocuk aynı soruları soruyor.Bu yüzden insanları sadece insan olarak değerlendirmeliyiz. Kültürlerimizin farklılık göstermesi, birbirimizden farklı olduğumuz anlamına gelmez\" diye konuştu.

SİMURGLU ÇOCUKLARDAN DANS GÖSTERİSİ

Renkli anların yaşandığı programda dansları ile geceye damga vuran çocuklar, gecenin sonunda Hint danslarını da sahneye taşıdı. Velilerin de yoğun katılım gösterdiği gecenin sonunda Simurglu çocuklar hem farkındalıkları ile hem de yetenekleri ile bütün alkışları topladı.

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