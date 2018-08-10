Çocuklar da romatizma olur

LEFKOŞA, (DHA)-ROMATİZMA hastalığının sadece erişkin ve yaşlılarda görülebilen bir hastalık olduğuna ilişkin toplumda yaygın bir inanış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, çocukluk yaş grubunun da romatizmal hastalıklardan etkilenebileceğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Salih Kavukçu, çocuklarda görülen romatizmal hastalıklar hakkında yaptığı açıklamada, eklem, kas ağrıları ve ateş gibi sağlık sorunları yaşanmasının romatizmaya işaret edebileceğini, bu belirtilerle gelen şikayetlerde mutlaka doktor muayenesi gerektiğini, romatizmal hastalıklarda özellikle erken teşhis ile olası gelişim sorunlarına karşı önlemler alınabileceğini belirtti.

Romatizma hastalığının sadece erişkin ve yaşlılarda görülebilen bir hastalık olduğuna ilişkin toplumda yaygın bir inanış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, çocukluk yaş grubunun da romatizmal hastalıklardan etkilenebileceğini ifade etti.

“ÇOCUKLARDA UZUN SÜRELİ VE ŞİDDETLİ AĞRILAR, ROMATİZMA HASTALIKLARININ İŞARETİ OLABİLİR”

Yine toplumda, çocuklarda zaman zaman şikayet konusu olan geçici kol ve bacak ağrılarının büyüme ağrıları olabileceğine dair bir yargı bulunduğunu da ifade eden Prof. Dr. Salih Kavukçu, romatizmal hastalıkların, çocuklarda gelişim döneminde görülen büyüme ağrıları ile karıştırılabileceğine dikkat çekti.

Eklem ağrıları, kas güçsüzlüğü, ateş ve ağızda af gibi sağlık sorunlarının romatizmaya işaret edebileceğini belirten Prof. Dr. Salih Kavukçu, hastalığın faaliyetleri kısıtlayan, aynı zamanda yaşamı zorlaştıran şiddette yaşanabileceğini belirtti. Sabah kalkmakta ve hareket etmekte zorlanma ile uzun süreli ve vücutta şiddetli ağrı ile seyreden şikayetler olması durumunda mutlaka bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Salih Kavukçu, aileleri geç kalınmış romatizma hastalıklarına bağlı yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı farkındalık geliştirmeleri konusunda uyardı.

“ÇOCUK YAŞTA KARŞILAŞILAN ROMATİZMA, GELİŞİM SORUNLARINA NEDEN OLMAKTADIR”

Romatizmada erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Salih Kavukçu, geç teşhis edilen romatizmanın çocuklarda gelişim geriliğine ve kalıcı sakatlıklara sebep olabileceğini belirtti. Romatizmanın çocuklarda erişkinlere göre daha az görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, çocuk yaşta romatizma hastalığının oluşmasında genetik yapı, geçirilen enfeksiyon hastalıkları gibi birçok neden bulunduğunu söyledi.

“ROMATİZMANIN BEBEKLİK DÖNEMİNDE DE GÖRÜLEBİLECEĞİ AKILDA TUTULMALIDIR”

Çocuk romatizmalarının bebeklik döneminde bile görülebildiğini söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, teşhisin ardından en uygun tedavi yönteminin uygulanmasının da çok önemli olduğunu, başarılı tedavi ile istenmeyen kalıcı sakatlıklar ve gelişim aşamasında yaşanılan sorunların engellenebileceğini belirtti.

(FOTOĞRAF)