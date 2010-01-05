Çocuklar artık geç konuşuyor

T24- İngiltere’de yapılan bir araştırmada erkek çocukların dörtte birinden fazlasının, kızlarınsa yedide birinin, etraflarındaki yetişkinlerin konuşmalarını anlamalarını zorlaştıran televizyon sesi yüzünden konuşma güçlüğü çektiği açıklandı.



AA'da yer alan habere göre, İngiliz hükümetine çocuklarla ilgili danışmanlık yapan Jean Gross’un araştırmasında, çocukların yüzde 3’ünün önemli konuşma problemleriyle karşılaştığı saptandı. Araştırmaya göre, televizyon seyretmeseler bile, arka planda duyulan televizyon sesi yüzünden çocuklar büyüklerin söyledikleri sözleri anlamak için özel çaba sarf etmek zorunda kalıyor. Gross, “Beyinlerimiz makinelerden öğrenmeye göre evrimleşmedi. Bebekler bir yüze tepki vermeye ve anne-babasının yüzlerini tanımaya meyilli” dedi.



YouGov tarafından 1000 anne-babayla yapılan araştırmada, erkek çocukların yüzde 22’sinin, kızlarınsa yüzde 13’ünün konuşmakta ve başkalarını anlamakta güçlük çektiği belirlendi. Ebeveynlerin dörtte biri de televizyonunun ‘çoğu zaman’ veya ‘her zaman’ açık olduğunu söyledi. Çocuklar genelde ilk kelimelerini 10-11 aylıkken söylüyor. Ancak araştırmada üç yaşındaki çocukların yüzde 4’ünün hâlâ konuşamadıkları da gözlendi.