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Bilim / Teknoloji

Çocukla birlikte büyüyen kıyafet geliştirildi

Ryan Yasin, yeni doğan yeğenine Uzay teknolojisinden ilham alan kıyafetler üretti

31 Temmuz 2017 23:00

Ryan Yasin, “moda endüstrisinin yarattığı israfı azaltacak bir çözüm bulmak” amacıyla Petit Pli (Minik Pili) isimli bir marka oluşturdu ve çocukların 6 aydan 36 aya kadar giyebilecekleri, onlarla birlikte büyüyebilecek kıyafetler tasarlamaya başladı.

0-6 yaş çocuklarına hediye seçerken yaşanan bu büyük sorun yine yeğenine hediye almak isteyen bir mühendisi harekete geçirmiş. Londra Kraliyet Sanat Akademisi İnovasyon ve Tasarım Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Ryan Yasin, yeni doğan yeğenine aldığı hediyeyi ulaştırmak için Londra’dan Danimarka’ya gittiğinde, aldığı kıyafet artık yeğeninin üzerine olmayacak kadar küçülmüştü.

Ontrava'da yer alan habere göre, çocuk kıyafetlerinin hızlıca küçülmesi, tasarımcının aklına teknoloji ve tasarımı birleştirebileceği bir fikir getirdi. Bu fikirle Ryan Yasin, “moda endüstrisinin yarattığı israfı azaltacak bir çözüm bulmak” amacıyla Petit Pli (Minik Pili) isimli bir marka oluşturdu ve çocukların 6 aydan 36 aya kadar giyebilecekleri, onlarla birlikte büyüyebilecek kıyafetler tasarlamaya başladı.

İlk olarak sentetik bir kumaşı belli bir şekilde kıvırarak bir kumaşın her iki yönde de genişletilmesinin mümkün olduğunu farketti. Bu bilginin ışında, kumaşları fırınındaki özel bir kalıpta ısıtarak pililer oluşturdu ve bir çift minik pantolon dikmeye başladı. İlk prototipini evinde oluşturan Ryan Yasin, bu çalışmasını hem henüz bebek olan hem de 2 yaşında olan yeğenine giydirdiğinde kıyafetlerin her iki yeğenine de uyduğunu gördü ve bu uzay teknolojisinden ilham alan kıyafetleri satışa sundu.

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