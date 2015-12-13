Çocukken tecavüze uğradığını açıklayan Lady Gaga, o gün yaşadıklarını anlattı

Ergenlik yıllarında tecavüze uğradığını 2014 yılındaaçıklayan Lady Gaga, tecavüz ve kadın haklarıyla ilgili bir panele konuşmacı olarak katıldı ve yaşadığı o günü anlattı.

GZone'un haberine göre Gaga'nın New York'ta yapılan panelde yaptığı konuşma şöyle:

Kimseye ne diyeceğimi bilmiyordum, kimseye ne açıklayacağım hakkında bir fikrim yoktu. Yaşadığım olayın altında eziliyordum, nasıl düşünmem gerektiğini bilemedim, bu olayı nasıl kabulleneceğim hakkında bir fikrim yoktu, sadece kendimi suçluyordum, kendimi yalnız hissediyordum ve hayatım değişmişti.

Sadece duygusal bir değişim değildi. İlk cinsel deneyimimde bu şekilde gerçekleşmişti ve bedenim de değişiyordu. Böylesi bir travmayı kabullenmek ve aynı anda biyolojik değişim yaşamak gerçekten zor bir dönemdi. Birçok kadın böylesi travmalar yaşıyor, ve bu insanlık dışı bir şey.