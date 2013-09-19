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Çocuk yıldız uyuşturucu bağımlısı

Disney Channel’la oyunculuğa çocuk yaşta adım atan Zac Efron, rehabilitasyon merkezinde gördüğü uyuşturucu tedavisiyle gündemde

19 Eylül 2013 08:52

25 yaşındaki ünlü Hollywood aktörü Zac Efron’un, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve habersizce rehabilitasyon merkezine yattıp 5 ay önce tedavisini tamamladığı öğrenildi. E! News’e konuşan bir kaynak, Efron’ın alkol problemine dikkat çekerek “Şu an oldukça sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdüğünü ve de alkol kullanmadığını” belirtti.

TMZ sitesine konuşan kaynaklar ise Efron’ın kokain bağımlısı olduğunu ifade etti. Gördüğü tedavinin kokain bağımlılığı üzerine olduğunu iddia eden kaynaklar, ünlü oyuncunun ‘Neighbors' isimli filmin çekiminde kontrolden çıktığını açıkladı.

Zac Efron, ilerleyen günlerde, Başkan John F. Kennedy suikastinin anlatıldığı ‘Parkland’ filminde izleyiciyle buluşmayı planlıyor.

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