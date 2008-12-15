Çocuk Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Çocuk Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

Çocuk Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Çocuk Terazi Burcu (24 Eylül - 23 Ekim)

Çocuk Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)



Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)



Çocuk Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Çocuk Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Çocuk Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Yengeç22 Haziran - 22 TemmuzEn Cok Sevdigi Soz :"BENİ KUCAĞINA AL!"İyi Oldugu Konular : Hassas, duyarlı, sevgi dolu, sempatik ve koruyucu.Zor Alanlar : Fazla duygusallık ve hassaslık.Onunla oynamak çok zevklidir fakat ani huzursuzluklara ve duygu değişikliklerine hazır olmalısınız. Yengeç burcu çocukları diğer burçlara oranla daha hassas olur ve güvenlik ihtiyaçları daha fazladır. Bu yüzden onlara daha dikkatli ve daha fazla sevgi göstererek yaklaşmamız gerekir. Küçük Yengeçler’in kendilerini her zaman güvende hissetmeye çok ihtiyaçları vardır.Size sokulma isteğini geri çevirmeyin, onları bol bol kucaklayın. Güvenlik hislerini tanıdık ortamlarda pekiştirdiklerinden özellikle evde ve yakın çevrelerinde fazla değişiklikten rahatsız olduklarını bilin. Onlar evlerinin sıcaklığı ve rahatlığını her zaman diğer ortamlara tercih edeceklerdir.Yengeç çocuğunun hassas duyguları yüzünden çabuk incinmesi ileriki yıllara taşıyacakları duygusal bagajların ağırlığını da artırır. Bu konuda ekstra dikkatli olmalısınız.Kolay ağlayabilirler ve sık yaşadıkları duygu gelgitleri de doğaldır, diğer bir deyişle onu bir ağlar, bir güler görebilirsiniz. Yaramazlık yaptığında ağır cezalardan kaçının, sadece ona kırıldığınızı göstermeniz, onun hatasını anlaması için yeterli olacaktır.Yengeç çocuğunun ileriki yıllarda sevgi dolu , sempatik, karşıdakinin duygularını anlayabilen bir yetişkine dönüşmesi büyük olasılıktır.