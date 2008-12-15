T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç 22 Haziran - 22 Temmuz En Cok Sevdigi Soz :"BENİ KUCAĞINA AL!" İyi Oldugu Konular : Hassas, duyarlı, sevgi dolu, sempatik ve koruyucu. Zor Alanlar : Fazla duygusallık ve hassaslık.

15 Aralık 2008 02:00

Yengeç

22 Haziran - 22 Temmuz

En Cok Sevdigi Soz :"BENİ KUCAĞINA AL!"
İyi Oldugu Konular : Hassas, duyarlı, sevgi dolu, sempatik ve koruyucu.
Zor Alanlar : Fazla duygusallık ve hassaslık.

Onunla oynamak çok zevklidir fakat ani huzursuzluklara ve duygu değişikliklerine hazır olmalısınız. Yengeç burcu çocukları diğer burçlara oranla daha hassas olur ve güvenlik ihtiyaçları daha fazladır. Bu yüzden onlara daha dikkatli ve daha fazla sevgi göstererek yaklaşmamız gerekir. Küçük Yengeçler’in kendilerini her zaman güvende hissetmeye çok ihtiyaçları vardır.

Size sokulma isteğini geri çevirmeyin, onları bol bol kucaklayın. Güvenlik hislerini tanıdık ortamlarda pekiştirdiklerinden özellikle evde ve yakın çevrelerinde fazla değişiklikten rahatsız olduklarını bilin. Onlar evlerinin sıcaklığı ve rahatlığını her zaman diğer ortamlara tercih edeceklerdir.

Yengeç çocuğunun hassas duyguları yüzünden çabuk incinmesi ileriki yıllara taşıyacakları duygusal bagajların ağırlığını da artırır. Bu konuda ekstra dikkatli olmalısınız.

Kolay ağlayabilirler ve sık yaşadıkları duygu gelgitleri de doğaldır, diğer bir deyişle onu bir ağlar, bir güler görebilirsiniz. Yaramazlık yaptığında ağır cezalardan kaçının, sadece ona kırıldığınızı göstermeniz, onun hatasını anlaması için yeterli olacaktır.

Yengeç çocuğunun ileriki yıllarda sevgi dolu , sempatik, karşıdakinin duygularını anlayabilen bir yetişkine dönüşmesi büyük olasılıktır. 

Çocuğunuzun burcu

Çocuk Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Çocuk Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

Çocuk Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Çocuk Terazi Burcu (24 Eylül - 23 Ekim)

Çocuk Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)

Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)

Çocuk Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Çocuk Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Çocuk Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24