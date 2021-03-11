Çocuk yaşta ve zorla evliliklere dikkat çekmek için rap şarkısı: Onlar Çocuk, Gelin Değil

Türkiye’de "Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklere" (ÇEZE) dikkat çekmek için yeni bir rap şarkısı ve klibi yayınlandı. Rap sanatçısı Şahıs “Onlar Çocuk; Gelin Değil” şarkısı için Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) ile çalıştı. Klip özellikle gençlerin ÇEZE’yi gündemlerine almalarına ve bu konuda yürütülen önleyici çalışmaların bir parçası olmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Aralık 2019’da başlayan, Cinsiyet Eşitliğini İzleme Derneği’nin (CEİD) Birleşmiş Milletlet Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Ortak Programı kapsamında BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi’nin desteğiyle yürüttüğü ‘Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Projesi’nin faaliyetlerinden biri olan klip ve şarkının amacı, çocuklar için bir dizi hak ihlaline yol açan Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin (ÇEZE) önlenmesine yönelik çabalara katkı vermek.

CEİD Proje Koordinatörü Sevinç Ünal, “Onlar Çocuk; Gelin Değil!" şarkısı ve klibi bizi de çok heyecanlandırdı. Bu şarkının oluşmasında amaç elbette konuya dikkat çekmek. Sanat, bir konuyu, bir meseleyi anlatabilmek, onu görünür kılmak, onunla ilgili yüzleşmeyi sağlamak, gerekli değişim ve dönüşüm talebini örgütlemek için oldukça güçlü bir araç. Rap müziği de son dönemde cinsiyet, kültür ve sınıfsal farklar olmaksızın başta gençler olmak üzere pek çok kişinin gündeminde. Bu anlamda ÇEZE konusuna hem gençlerin ilgisini artırmayı amaçlayan, hem de onları kadın ve çocuk hareketinin bir parçası olmaya davet eden bir çalışma” dedi.

Rap sanatçısı Şahıs ise, toplumsal meselelere her zaman duyarlı olduğunu, uzun süredir çocuk hakları için nitelikli ve kendi sanatıyla dile getirebildiği şarkılar yapmak istediğini söylerken, "Müziğin gerçekten birçok şeyi değiştirmek adına büyük bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Belki etkisini hemen göremiyoruz ama yıllar geçtikçe etkisini daha çok fark ediyoruz. Bu parça da umarım insanların farkındalığı adına tekrar tekrar bir ışık yakar" dedi.

Şarkının sözleri şöyle: